Geçen cuma günü Twitter'dan yaptığı açıklamayla Tesla hisselerinde %10'luk bir düşüşe neden olan Elon Musk, Tesla'nın piyasa değerinden kaynaklı nedenlerle yaklaşık 700 milyon dolarlık ödeme alacak.

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, geçen cuma günü zaman zaman yaptığı Twitter çıkışlarına bir yenisini daha eklemişti. Musk, Tesla'nın hisselerinin çok pahalı olduğunu söylemiş; bunun ardından Tesla'nın hisseleri büyük bir düşüş yaşamış ve şirket, %10 değer kaybetmişti.

Bütün bunlara rağmen Tesla kaybederken Elon Musk'ın kazandığı anlaşılıyor. Tesla'nın piyasa değeri gelir beklentilerini aşmış durumda. Pazartesi günü Tesla'nın hisse değerleri nisan ayının sonundaki seviyelere geri geldi ve 761,19 dolarla günü kapattı.

Tesla kaybederken Elon Musk kazandı:

Bu rakamlar, aynı zamanda şirketin 6 ay boyunca 100 milyar doların üzerinde piyasa değeri ortalamasına sahip olması anlamına geliyor. Bunun sonucunda Elon Musk'ın yaklaşık 700 milyon dolar değerinde bir ödeme alacağı anlaşılıyor. Elbette bu, Musk'ın elindeki 1,61 milyon hisseyi elinden çıkarınca elde edeceği miktar. Elon Musk, 1,61 milyon hisseyi satın aldığında senetlerin değeri 350,02 dolardı.

2018 yılında varılan anlaşmayla birlikte Elon Musk, Tesla ya da SpaceX'ten ödeme paketleri haricinde maaş ya da prim almıyor. Dünkü %8'lik hisse değeri artışıyla birlikte Tesla'nın son piyasa değeri 141,1 milyar dolar olarak belirlendi.

Geçen cuma günü Elon Musk, resmi Twitter hesabından attığı tweet'te “Bence Tesla’nın hisse senedi fiyatı çok yüksek” demişti. Ünlü iş insanı, tweet'in şaka olup olmadığı sorusunaysa "Hayır" yanıtını vermişti. Bu senenin başlarında oldukça hızlı bir şekilde değer kazanan Tesla’nın piyasa değerinin düşmesi Elon Musk’ın kişisel servetinin de azalmasına sebep oldu. Elon Musk’ın Forbest’ta yer alan profiline göre net serveti 2,8 milyar dolar azaldı.