Elon Musk’ın Oğlu İçin Önerdiği İlginç İsim: X Æ A-12 Musk

Dün gece baba olan Elon Musk, Twitter'dan bebek için bir isme ihtiyaç olduğunu belirten takipçisine "X Æ A-12 Musk" ismini önerdi. Musk'ın bu isimle bir göndermede mi bulunduğu yoksa sadece bir şaka mı yaptığı bilinmiyor.

21. yüzyılın en başarılı, en tartışmalı ve en garip iş insanlarından biri olan Elon Musk, dün gece baba oldu. Elon Musk gibi bir karakterden nasıl bir birey ortaya çıkacağını kestirmek zor ancak Musk’ın esprili kişiliği, bebeğinin ismiyle dahi dünyanın en eşsiz(!) insanlarından biri olmasını sağlayabilir.

Elon Musk’ın Twitter’ı aktif bir şekilde kullandığı hepimizin malumu. Dolayısı ile ünlü iş insanının baba olduğunu da Twitter’dan öğrenmek şaşırtıcı değil. Bir takipçisinden gelen ‘Bebekten haber var mı?’ sorusuna ‘Bebek de anne de gayet iyi’ şeklinde yanıt veren Musk, bundan sonra ise oldukça tuhaf bir diyaloga bulaştı.

Elon Musk'tan tuhaf isim önerisi: X Æ A-12 Musk

Başka bir Twitter kullanıcısı, Musk’ın bebek ve annesiyle ilgili attığı tweeti alıntılayarak ‘Bir isme ihtiyacımız var, kesinlikle var’ şeklinde bir tweet attı. Musk ise bu tweet’e “X Æ A-12 Musk” şeklinde karşılık verdi. Musk’ın esprili kişiliği göz önüne alındığında bu ismin bir şakadan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Peki, ya değilse?

Eğer Musk şaka yapmıyorsa ve çocuğunun ismini X Æ A-12 Musk koymaya kararlıysa, bunun altında bir mantık ya da anlam aramak sanıyorum ki yanlış olmaz. Zira Musk’ın isimlendirme konusunda göndermeleri ya da alt mesajları sevdiğini söylememize gerek bile yok. Buna örnek olarak ismini Nikola Tesla’dan alan Tesla şirketini ya da Model S, 3, X, Y şeklinde adlandırılan otomobil modellerini gösterebiliriz.

Æ simgesi, termolojik olarak æsc ya da ash kelimelerini ifade ediyor. Yani Jr. Musk’ın normal adı Ash olabilir ve Musk, bu tweet ile bu isme bir gönderme yapıyor olabilir. Bununla birlikte A-12 Musk ifadesinin bir keşif uçağı olan Lockheed A-12’ye bir gönderme olma olasılığı da yüksek. Yine de nüfus dairesinin böyle bir göndermeyi kabul edip etmeyeceğini bilemiyoruz.

Elon Musk, başarılı olduğu kadar tuhaf da bir karakter. Bu nedenle bebeğine nasıl bir isim koyacağı, X Æ A-12 Musk ile bir gönderme mi yoksa espri mi yaptığını anlamak zor. Bakalık küçük Musk’ın büyüdüğünde hayali hangi gezegen olacak...