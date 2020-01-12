Mizahına, zekasına ve kişiliğine hayran olduğumuz Elon Musk, Tesla araçlarının geleceği hakkında muhteşem detaylar paylaştı. Elon Musk, Twitter’dan Tesla Model 3’ün konuştuğu bir video paylaşarak osuracaklarını da ekledi.

Elektrikli araçların bu kadar popüler olmasında öncü olan Tesla, hepimizin bildiği üzere yapay zekaya önem veriyor. Şirket bundan iki yıl önce yapay zeka takımını yönetmesi için Andrej Karpathy’i işe aldı ve o zamandan beri de yapay zeka konusunda takımını genişletmeye devam etti.

Tesla’nın yapay zekayı kullandığı en bariz yer elbette otonom sürüş sağlamaktı. Fakat sürücü dostu araçlar üreten şirket, yapay zeka teknolojisini elektrikli araçların birçok farklı noktasına da entegre etmek istiyor. Buna, Tesla’nın hava durumunu tespit etmek için geliştirdiği sinir ağı bir örnek olarak verilebilir.

Konuşan ve osuran Teslalar geliyor:

Tesla CEO’su Elon Musk, Tesla araçlarında çok daha iyi sesli komut özellikleri sağlayabilmek için sürekli limitleri zorluyor. Elon Musk’ın bugün attığı tweet ise sesli komutun da ötesinde artık insanla konuşabilen bir Tesla’yı gösteriyor. Elon, tweet’ini ‘Eğer istiyorsanız Teslalar yakında insanlarla konuşacak. Bu gerçek video.’ yazısıyla paylaştı.

Elon Musk’ın paylaştığı videoda bir Tesla Model 3’ün adeta araç dışındaki insanlarla konuştuğu görülüyor. Autobot mu Decepticon mu bilemeyiz, ama bu video bizi biraz ürkütmedi değil. Kaldırımda dururken bir Tesla’nın yanınızdan geçerken size durduk yere videodaki sözü söylediğini düşünün: ‘Ordan bakıp durma, atla.’

Bu tweet’inin ardından Elon Musk, Transformers’ta bile hiçbir robotun yapamadığı şeyi Tesla’ların yapacağını belirten bir açıklama daha yazdı. Musk, Tesla’ların osurabileceğini söyledi. Zaten araçlarına korna sesi olarak osuruk ve keçi sesi ekleyen bir adamdan bunu beklememek olmazdı.

İşin esprisi bir yana, Elon Musk’ın üzerinde çalıştığı yeni sistem belki de geleceğin Tesla ekosisteminin bir gösterimi olabilir. Yine de, Tesla araçlarının daha ne kadar garip özelliklere sahip olacağını bize zaman gösterecek.