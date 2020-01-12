Yakın Zamanda Üretimi Durdurulan 20 Efsane Spor Otomobil

Birçok otomobil üreticisi, eski sayılabilecek spor otomobillerinin üretimini durdurmaya başlıyor. Her güzel şeyin bir sonu olduğunu gösteren bu listeye gelin birlikte göz atalım.

Birçok otomobil tutkununun çocukluğundan beri hayali, mükemmel görünüme sahip yüksek performanslı bir otomobile sahip olmaktır. Genellikle spor otomobil olarak adlandırılan ve hayallerimizi süsleyen bu otomobiller, farklı otomobil üreticileri tarafından yıllardır üretiliyor ve spor otomobillerin üretimi uzun yıllar boyunca sürebiliyor. Ne yazık ki, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi spor otomobillerin de sonu geliyor. İşte karşınızda yakın zamanda üretimi durdurulan ve önümüzdeki aylarda üretiminin durdurulması beklenen spor otomobiller.

BMW i8

Hibrit otomobiller arasında fazlasıyla ilgi gören ve sevilen bir model olan BMW i8 modeline olan ilgi, son yıllarda hibrit otomobillere olan talebin azalmasıyla doğru orantılı olarak azalmıştı. Eylül 2019 tarihinde Top Gear dergisinin raporlarına göre şirketin i8 üretimini Nisan 2020 tarihinde durduracağı ortaya çıkmıştı. Eğer bu bilgi doğruysa, BMW i8 Ultimate Sophisto Edition modelleri, şirketin bu model için yapacağı son üretimler olacak.

Aston Martin Vanquish

İlk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen Aston Martin Vanquish modeli, iki farklı nesil olarak ayrı ayrı üretildi. İlk neslinin üretimi 2007’de son bulan Vanquish’in ikinci neslinin üretimine 2012 yılında başlanmıştı. Oldukça asabi ve sportif bir görüntüsü olan Vanquish’in son üretimi, 2018’in sonunda gerçekleşti ve Vanquish, pazara veda etti.

Porsche 991

Spor otomobil denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Porsche’nin yine spor otomobil denince akla gelen ilk modellerinden olan Porsche 991 modelinin üretimlerinin hala devam ettiği düşünülse de raporlara göre otomobilin üretimi geçtiğimiz senenin sonlarına doğru durduruldu. İlk olarak 2011’de yollara çıkan Porsche 991 halefi 992’nin yeni modelleri önümüzdeki aylarda yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Alfa Romeo 4C Coupe

Alfa Romeo’nun en büyük sıkıntılarından biri, otomobillerine karşı olan güvenirliliktir. Kimi otomobilleri dünyanın güvenilirliği en az otomobilleri olarak değerlendirilen Alfa Romeo’nun spor kategorisinde piyasaya sürdüğü Alfa Romeo 4C Coupe, çoğu kişiye göre etkileyici bir dış görünüşe sahip olsa da otomobil pek çekici bulunmadı. Alfa Romeo, geçtiğimiz sene bu modelin üretimini durdurdu.

Chevrolet Corvette C7

Amerikan otomobil üreticisi Chevrolet, geçtiğimiz yıl içerisinde önden motorlu Corvette C7 modelinin durdurulmasına karar vermişti. Raporlara göre son Corvette C7 modeli geçtiğimiz senenin kasım ayında üretildi ve üretildiği gibi bir açık artırmaya çıkarılarak satıldı. Otomobile gelen en yüksek teklif ise 2,7 milyon dolar oldu.

Mercedes-AMG SL63

Mercedes-Benz’in performans odaklı otomobiller üreten alt firması Mercedes-AMG’nin fazlasıyla ilgi çekici ve mükemmel görünümlü otomobili Mercedes-AMG SL63 modelinin üretimi bu sene itibariyle durduruldu. Alman otomobil üreticisi, otomobili internet sitesinden kaldırdı.

Aston Martin DB9

Aston Martin, Vanquish modelinin üretimini durduracağını açıklamadan hemen önce şirket DB9 modellerinin üretimini durdurma kararı almıştı. Spor araba hayalleri kuran hemen hemen herkesin hayalini en az bir kere süslemiş olan Aston Martin DB9 da üretimi durdurulan otomobiller arasındaki yerini aldı.

Nissan 370Z Roadster

Nissan, 370Z’nin Roadster versiyonunun üretimini durdurma kararı alarak otomobili bundan sonra bir Coupe modeli olarak piyasaya süreceğini açıkladı. Otomobilin en son modeli 2019 yılında üretildi ve 42 bin dolar gibi bir fiyat etiketine sahipti.

Maserati GranTurismo

Maserati’nin en çok ilgi çeken ve en ünlü modellerinden biri olan GranTurismo modelinin üretimi, geçtiğimiz yılın bitmesiyle durduruldu. İtalyan otomobil üreticisi üretimini durdurduğu bu otomobilin yerine ise GranTurismo Zeda modelini koyarak başarısını sürdürmeye karar verdi.

Jaguar F-Type Manual

Jaguar F-Type ilk çıktığında 8 ileri otomatik vitesli bir otomobil olarak piyasaya sürülmüştü ve ardından şirket, gelen isteğe bağlı olarak otomobilin bir de düz vitesli versiyonunu piyasaya sürmüştü. Jaguar, uzun bir üretim sürecinin ardından düz vitesli versiyonun üretimini durdurarak piyasada yalnızca otomatik vitesli Jaguar F-Type modelleri satma kararı aldı.

Mercedes SLC Roadster

Çoğu zaman ürettiği otomobilleriyle iyi notlar alan Mercedes’in birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratan SLC Roadster modelinin son üretimleri, bu yıl içerisinde çıkacak SLC Roadster Final Edition ile gerçekleşecek. Alman otomobil üreticisi, bu modelin üretimini 2020 senesinin sonlarına doğru durdurmayı planlıyor.

BMW M6

BMW’nin hız, performans ve spor odaklı M serisi otomobilleri, çoğu spor otomobil tutkunu tarafından istenen ve sevilen bir model olmayı başarmıştı. Serinin sevilen otomobillerinden biri olan M6, BMW’nin 6 serisinin yüksek performanslı versiyonuydu ve çoğu kişi tarafından fazlasıyla sevilmişti. BMW, üzücü haberi vererek otomobilin üretimini geçtiğimiz sene durdurma kararı almıştı.

Ferrari 488 GTB

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari’nin 2015 yılında ‘Yılın En İyi Süper Otomobili’ ödülünü kazanan aracı Ferrari 488 GTB’den kötü haber geldi. İtalyan şirket, geçtiğimiz senenin son bulmasıyla Ferrari 488 GTB modelinin üretimini durdurduğunu açıkladı. Alışılagelmiş Ferrari performansının yanı sıra inanılmaz görüntüsüyle de kendine hayran bırakan Ferrari 488 GTB’nin son modeli geçtiğimiz senenin sonlarında yola çıktı.

McLaren P1

Performans denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan McLaren’in hızlı otomobillerinden biri olan P1 modelinin üretimi 2015 senesinde durdurulmuştu. Sınırlı üretimde olan McLaren P1’in pist odaklı versiyonları da üretilmişti.

Pagani Zonda

Enteresan bir görünüme sahip olsa da performans denince akla gelen ilk otomobillerden biri olan Pagani Zonda da 20 senelik üretim sürecinden sonra listemize girmeye hak kazandı. Pagani Zonda’nın son modelleri, geçtiğimiz senenin sonlarında üretildi ve şirket, aracın üretimini durdurdu.

Koenigsegg Agera

Görünümü Zonda kadar enteresan olmasa da performansıyla otomobil tutkunlarını büyülemeyi başaran Koenigsegg Agera, ilk olarak 2011 senesinde yollara çıkmıştı. 7 senelik başarılı bir üretim sürecinden sonra şirket, bu modelin üretimini durdurma kararı aldı ve otomobilin üretimine son verildi.

Mercedes SLS AMG

Mercedes dendiğinde akla gelen ilk modellerden biri olan SLS AMG modelini bu listeye eklememek olmazdı. En bilindik spor arabalar listesinde zirveye oynayabilecek bir model olan SLS AMG, listede bulunan diğer otomobillerden daha önce üretimi durdurulan bir model. Mercedes, hoş görünümlü ve yüksek performanslı SLS AMG’nin üretimine 2015 yılında son verdi.

Hennessey Venom GT

Zamanında Bugatti Veyron’un 431 km/saatlik hız rekorunu geçerek bir zamanların en hızlı otomobili olmaya hak kazanan Hennessey Venom GT’nin üretimi, geçtiğimiz yıllarda durduruldu. Lotus Elise temeline sahip olan otomobilin son modeli, 2016 senesinde üretildi.

Bugatti Veyron

Dünyanın en efsane otomobillerinden biri olan ve hemen herkes tarafından bilinen Bugatti Veyron’un son üretilen modeli, 1200 beygirlik Grand Sport Vitesse Roadster modeliydi ve bu model 2015 senesinde üretilmişti.

Ferrari LaFerrari

Kuruluşunun 70. Yılını kutlamak isteyen Ferrari, bunun için özel bir otomobil üretme kararı almıştı. 70 yıl için özel olarak üretilen otomobilin ismi ise LaFerrari Aperta olacaktı. Sınırlı üretim şeklinde üretilen otomobilin son modeli, 2018 senesi içerisinde üretildi ve muazzam görünümlü otomobilin başka bir modeli üretilmedi.