Elon Musk, Twitter'da 100 milyon takipçi barajını aştı. Milyarder iş insanı, kripto paralar, milyar dolarlık girişimler ve insanlığın geleceği ile ilgili yaptığı sayısız tartışmalı paylaşımın ardından Twitter'da 100 milyon takipçi barajını aşan 6. hesap oldu. Peki Twitter'da Elon Musk'tan bile daha popüler hesaplar kimlere ait?

Tesla ve SpaceX gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin başındaki isim olan, aynı zamanda dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'da 100 milyon takipçi barajını aştı. Elon Musk, Twitter'ı aylardır uğraşmasına rağmen hala satın alamamış olsa da kullanıcıların dikkatini her geçen dün daha fazla geçmeye devam ediyor gibi görünüyor.

Elon Musk, Twitter'ı oldukça aktif bir şekilde kullanan isimlerden bir tanesi. Aklına gelen hemen her şeyle ilgili paylaşım yapan Musk, zaman zaman paylaşımları nedeniyle eleştiriliyor. Bu arada; Elon Musk'ın yaklaşık 1 haftadır paylaşım yapmadığını da belirtelim. Bunun nedeni tam olarak bilinmezken Elon Musk'ın satın alma aşamasında olduğu Twitter'daki sahte hesaplara odaklanmış olabileceği, bu yüzden de paylaşım yapmaya fırsat bulamamış olabileceği düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Twitter yönetiminin Elon Musk'a geniş kapsamlı yetki verdiğini, Elon Musk'ın bu yetkiyle platformdaki tüm bot hesapları inceleyebileceğini aktarmıştık.

Elon Musk sadece girişimleriyle değil; kripto para, siyaset, internet gibi pek çok alanda milyonlarca takipçi kazandı

Elon Musk, Tesla ve SpaceX ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle fazlasıyla dikkat çekiyor olsa da onu milyonların radarına sokan konular bunlarla ilgili değil. Bildiğiniz gibi Musk, dünyanın en popüler kripto para yatırımcıları arasında bulunuyor ve piyasayı sık sık manipüle etmekten de geri durmuyor. Ayrıca ABD Başkanlık seçimlerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar yaptığı paylaşımlar da Musk'ın Twitter'da en fazla takip edilen isimlerden biri olmasını sağlamış durumda.

Elon Musk'ın takipçilerinin yüzde 70'inin bot olduğu iddia edilmişti

Elon Musk, görünürde 100 milyon takipçi barajını aşmış olsa da 'bot hesaplar' konusunda bizzat kendi başlatmış olduğu tartışmalar da devam ediyor. Musk, Twitter'ı satın alması halinde bot hesapları platformdan temizlemeyi planlıyor ki böyle bir senaryoda Musk'ın on milyonlarca takipçi kaybedebileceği söyleniyor. Bu konudaki içeriğimize hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Elon Musk'ın en fazla beğeni alan paylaşımı

Musk'ın 100 milyondan fazla takipçiye sahip olması, paylaşımlarının etkileşimlerini de doğal olarak etkiliyor. Musk, zaman zaman Twitter'la yatıp kalkıyormuşçasına fazla paylaşım yapıyor olsa da bazı paylaşımları aldığı etkileşim sayılarıyla çok daha fazla öne çıkıyor. Musk'ın bugüne kadar en fazla beğeni alan paylaşımı, Twitter'ı satın alacağını resmen açıkladıktan hemen sonra mizahi amaçla paylaşmış olduğu Coca-Cola'yı satın alacağını ve içine yeniden kokain koyacağını söylediği paylaşımı oldu.

Elon Musk, Twitter'da 100 milyon takipçi barajını aşmış isimlerden sadece bir tanesi. Zira bu 'dönüm noktası' Musk'ın Twitter profilini en popüler 5 hesap arasına sokmaya yetmedi. Peki Twitter'daki en popüler hesaplar hangileri?

Twitter'da en çok takipçiye sahip 5 hesap

Barack Obama: 132,1 milyon

132,1 milyon Justin Bieber: 114,1 milyon

114,1 milyon Katy Perry: 108,8 milyon

108,8 milyon Rihanna: 106,9 milyon

106,9 milyon Cristiano Ronaldo: 101,3 milyon

Elon Musk, işte bu isimlerden sonraki isim. 100 milyon takipçiye sahip olan Musk, an itibarıyla Twitter'daki en popüler 6. hesabın sahibi olmuş oldu.