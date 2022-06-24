Elon Musk'ın, avukatları aracılığıyla Twitter'a ulaştığı ve bot hesapların tespiti için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu söylediği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Twitter yönetimi, Elon Musk ve ekibine çok geniş çapta erişim izni vermeyi kabul etti.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın arapsaçına dönen Twitter'ı satın alma anlaşması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Business Insider'ın haberine göre Elon Musk, avukatları aracılığıyla Twitter'a ulaştı ve bot hesaplarla ilgili daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Twitter yönetiminin de bu talebi kabul ettiği ve Elon Musk'a veri verdiği ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'a bir mektup gönderdi. Avukatlar aracılığıyla gönderilen bu mektupta bot hesaplarla ilgili sağlanan verilerin yetersiz olduğu, daha fazla bilgiye gerek duyulduğu ifade ediliyordu. Business Insider'ın kaynakları ise bu talebin kabul edildiğini açıkladılar. Elon Musk, bundan sonraki süreçte bot hesapları kendisi inceleyecek.

Twitter'ın gerçek zamanlı API'lerine erişebilecek

Edinilen bilgilere göre Elon Musk ve ekibi, son talebin kabul edilmesiyle geniş çapta yetkiye sahip oldu. Bu bağlamda; platformun gerçek zamanlı API'lerinin de aralarında bulunduğu geniş bir erişim yetkisi, Elon Musk'a verildi. Milyarder iş insanı, bu erişim yetkisi sayesinde Twitter'daki bot hesapları gerçek zamanlı olarak tespit edebilecek. Konuya vakıf kaynakların, Elon Musk'ın aldığı erişim yetkisiyle geriye dönük işlemleri de tamamen kontrol edebileceğini söylediği bildirildi.

Elon Musk cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak Business Insider'a konuşan bir Twitter sözcüsü, "Twitter, birleşme anlaşmasını şartlarına uygun olarak tamamlamak için Elon Musk ile işbirliği içinde olacak ve bilgi paylaşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.