Nisan ayında Twitter'ı satın almaya karar veren ancak yaşanan tartışmalarla anlaşmayı askıya alan Elon Musk, yeni bir habere göre satın alımdan vazgeçmeye bir adım daha yaklaştı.

Geçtiğimiz nisan ayının başında Twitter’ı satın alacağını açıklayan Elon Musk, şirket için 44 milyar dolarlık bir teklif sunmuştu. Fakat ilerleyen haftalar boyunca Twitter ve Elon Musk arasında gerginlikler yaşanmış, özellikle platformdaki bot hesap sayısı büyük bir tartışma yaratmıştı. Tüm bu tartışmalarla birlikte Elon Musk’ın Twitter’ı satın almaktan vazgeçebileceği konuşulmaya başladı.

Tartışmaların ardından Twitter satın alımını askıya alan Musk, arada sırada Twitter hakkında paylaşımlara devam ederken The Washington Post’un yeni haberi büyük yankı getirdi. Üç anonim kaynağa dayandırılan habere göre Musk, Twitter’ı satın almaktan vazgeçme yolunda daha da fazla ilerledi.

Elon Musk, finansal görüşmeleri sonlandırdı:

Kaynakların aktardıkları bilgilere göre Elon Musk, Twitter satın alımında finansman konusunda ‘belirli’ tartışmalara girmeyi tamamen bıraktı. Yani Elon Musk, bugüne kadar Binance ve Suudi Prens El-Velid bin Talal gibi isimlere katılacak finansal destekçilerle görüşmeleri sonlandırdı. Bu da Elon Musk’ın Twitter’ı satın almaktan vazgeçmiş olabileceğine işaret ediyor.

Elon Musk, Twitter’ı satın almaktan vazgeçerse platform ve kendisi arasında imzalanan anlaşma gereği Musk, Twitter’a 1 milyar dolar ceza ödemekle yükümlü olabilir. Zira yapılan anlaşmada anlaşmanın bir taraf tarafından iptal edilmesi, diğer tarafa 1 milyar dolarlık ceza ödenmesi gerektiğini belirtiyor.

Tam da bu haber çıkmışken Twitter’da işten çıkarmalar gerçekleşti:

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almaktan vazgeçtiği ihtimalleri tartışılmaya devam ederken, Twitter’ın onlarca çalışanını işten çıkardığı açıklandı. Twitter yetkilisi tarafından da doğrulanan bu olayda sayısı 100’ün altında olan, şirkette işe alımdan sorumlu olan ekibin üçte birinin işten çıkarıldığı aktarıldı.