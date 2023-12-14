Pandemi döneminde Teksas'a taşınan Elon Musk, Austin'de yeni bir üniversite kurmak için kolları sıvadı. Musk, eğitim kurumu kurmaya ilkokul seviyesinden başlayacak.

ABD'de Teksas'ta yaşayan Elon Musk, yaşadığı yere yeni bir üniversite kurmayı amaçlıyor. Musk, 2022 yılında kurduğu The Foundation adlı vakfına bu amaçla yaklaşık 100 milyon dolar bağışladı. Bu bağış, Musk'ın vergi bildirimlerinde ortaya çıktı.

Elon Musk'ın bonkör bağışıyla çalışmalarına başlayacak olan The Foundation, öncelikle ilk ve orta okul seviyesinde eğitim kurumlar açacak. Bu kurumlar STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimlerine odaklanacak. Sonrasında ise The Foundation, en üst seviyede eğitim verecek bir üniversite kurmak için çalışmalarını ilerletecek.

Musk'ın vakfı, üniversite için vergi muafiyeti istiyor

Vergi muafiyet talep formunda yer alan bilgilere göre üniversite kurulduğunda tecrübeli çalışanlar işe alınacak, geleneksel müfredatın yanında simülasyonlar, vaka analizleri, üretim çalışmaları ve laboratuvar deneyleri ile öğrencilerin gelişimi sağlanacak. Üniversite için yetkili mercilere de akreditasyon başvurusu gerçekleştirilecek.

Austin, Teksas bölgesi son dönemde özellikle de teknoloji alanında eğitim için gittikçe popüler hâle geliyor. Bölgede zaten ABD'nin köklü üniversitelerinden Teksas Üniversitesi bulunuyordu. Bir de geleneksel üniversitelerin "illiberalizmine" olarak kurulan ve bu yıl 100 öğrenci ile eğitime başlayacak olan Austin Üniversitesi faaliyete geçmişti.

Elon Musk da daha önce eğitim alanında hamelelerde bulunmuştu. SpaceX'in merkezinin Kaliforniya olduğu dönemde Musk, kendisinin ve çalışanlarının çocukları için bir okul olan Ad Astra'yı kurdurmuştu. Musk'ın taşınmasının ardından okul da Teksas'a taşınmıştı.