Open AI'ın kurucularından olan eski Ilya Sutskever, gelecekte Elon Musk'ın yanında çalışabilir, hem de milyarder iş insanının yapay zekâ şirketi xAI'da.

Open AI CEO'su Sam Altman görevden alınırken, öne çıkan isimlerden biri Open AI kurucularından olan Ilya Sutskever idi. Sutskever'ın Sam Altman'ın CEO'luk görevinden alınmasındaki rolü tartışma konusu olmuştu. Şimdi kariyerinin nasıl ilerleyeceği belirsiz olan Sutskever, Elon Musk'ın yanında çalışmaya dönebilir.

Musk'ın gözü Sutskever'ın üzerinde

Open AI'dan gelen haberlere göre Sutskever'ın organizasyondaki geleceği belirsizliğini koruyor ve Sutskever, bir zamanlar kuruluşunda görev aldığı şirketin yönetim kurulunda artık bir koltuğa sahip değil. Open AI yönetimi de eski kurucusunun geleceğine karar vermiş değil.

9 Aralık'ta sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, Sutskever'in Tesla'da çalışması gerektiğini yazdı. Bu gönderiye cevap ise Elon Musk'tan geldi. Kendisi de geçmişte OpenAI yönetim kurulunda yer almış olan Musk, "veya xAI" şeklinde bir cevap verdi. Musk bu amacına ulaşırsa ilginç bir rekabet görebiliriz.

Musk, 2015 yılında Altman ile birlikte Sutskever'e gitmiş ve Google'dan ayrılıp OpenAI'ın kuruluşunda rol almaya ikna etmişti. Temmuz ayında da Musk, kendi yapay zekâ girişimi olan xAI'ı duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde de X'i ücretli olarak kullanan kişiler, Grok adı verilen ChatGPT rakibi yapay zekâ aracını kullanmaya başlamıştı.

Elon Musk, Altman'ın görevden uzaklaştırıldığı günlerde "Ilya iyi bir ahlâki pusulaya sahip ve güç aramıyor. Kesinlikle gerekli olduğuna inanmasa böyle sert bir aksiyon almazdı." diyerek Sutskever'e olan desteğini göstermişti. Sutsever ise şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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