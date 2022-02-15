Elon Musk Bir Vakfa 5,7 Milyar Dolarlık Hisse Bağışlamış

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun paylaştığı yeni belgeler, Musk'ın Kasım 2021'de bilinmeyen bir vakfa devasa bir bağış yaptığını gösterdi. Tam da Musk ve Dünya Gıda Programı arasındaki '6 milyar dolar' tartışmasının ardından yapılan bu bağış, 5,7 milyar dolar değerindeydi.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz kasım ayında Twitter’da başlattığı bir ankette ‘Tesla hisselerimini %10’unu satmalı mıyım?’ diye bir soru sormuştu. Bu anketten çıkan cevap büyük çoğunlukla ‘Evet’ olmuştu. Anketten kısa süre sonra Tesla tarafından paylaşılan finansal bilgiler, Musk’ın anket haftasında 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattığını göstermişti.

Fakat bugün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından halka açılan yeni belgeler, Elon Musk’ın 19 Kasım – 29 Kasım tarihleri arasında da toplamda 5 milyon 44 bin Tesla hissesini sattığını ve ‘bağışladığını’ gösterdi. Bloomberg tarafından yapılan hesaplamaya göre Tesla hisselerinin satıldıkları günlere göre toplam değeri, 5,7 milyar dolar idi.

Bağış, '6 milyar dolar açlığı çözmekte büyük rol oynar' tartışması sonrasında yapıldı

16 Kasım - "Temiz bir plan ve açık hesap istedin. İşte! Seninle ve hayat kurtarma konusunda ciddi olan bir başkasıyla konuşmaya hazırız.” ifadelerini kullandı. Sonrasında “2022’de açlığı önlemek için 6,6 milyar dolar gerekiyor"

Elon Musk’ın Tesla hisselerini nereye bağışladığı konusundaysa hiçbir bilgi sunulmuyor. Fakat bu bağışlar başlamadan hemen önce Elon Musk, Twitter’da Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley ile sözlü atışmaya girmişti. CNN’in yanlış atılan başlığıyla alevlenen tartışma, 6 milyar dolarlık paranın dünyadaki açlığa büyük bir yardım sunacağı konusundaydı.

Elon Musk, Beasley’nin bu açıklaması üzerine ‘Nasıl olacağını açıklayın, Tesla hisselerimi satıp hemen yapayım’ şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bunun üzerine Beasley, 16 Kasım’da 6 milyar doların tam olarak nasıl harcanacağını gösteren planı paylaşmıştı. Dolayısıyla bugün ortaya çıkan ve 19 Kasım'da yapılmaya başlanan 5 milyar dolarlık bağışın Dünya Gıda Programı’na gittiği ihtimali, akla gelen ilk ihtimal oldu.

Öte yandan Dünya Gıda Programı ya da Tesla, bu bağış hakkında gelen soruları yanıtlamayı reddetti. Öte yandan Elon Musk’ın kendi vakfı Musk Foundation da bir kenarda seçenek olarak bulunuyor.