X'i (eski adıyla Twitter) satın almasıyla gündem olan Elon Musk, yine tuhaf bir haber ile gündemde. Bağımsız çevrimiçi ansiklopedi sitesi Vikipedi isim değişikliğine giderse, Elon Musk tam 1 milyar dolar verecek. Ama bir şartla...

Elon Musk, X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşım ile yine gündemde. X'i satın aldıktan sonra platformda yaptığı birçok değişiklikten ötürü kullanıcılardan büyük tepkiler alan Musk, ilginç bir paylaşım yaptı.

Musk, bağımsız çevrimiçi ansiklopedi Vikipedi'nin ismini "S*kipedi" olarak değiştirmesi durumunda 1 milyar dolar vereceğini açıkladı.

X'te yaptığı paylaşım ile Elon Musk, Vikipedi'nin tuhaf bir şartla ismini değiştirmesini istedi.

"Eğer ismini Dickipedia olarak değiştirirse, Vikipedi'ye 1 milyar dolar vereceğim."

Neredeyse her paylaşımı olay olan Elon Musk, daha önce Vikipedi'nin kurucu ortağı olan Jimmy Wales'ın eleştirilerine maruz kalmıştı. Musk, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde platformdaki içeriklere sansür uygulamıştı ve birçok kullanıcının tepki göstermesine neden olmuştu.

Elon Musk'ın Vikipedi tarafından gelen bağış çağrılarından rahatsız olduğu düşünülüyor.

Vikipedi, bağımsız bir çevrimiçi ansiklopedi olduğu için bağış yöntemi ile ayakta duruyor. Elon Musk, bu bağış çağrılarından rahatsız olduğu için Vikipedi'ye isim değişikliğine giderse 1 milyar dolar vereceğini söyledi. Ayrıca Musk, Vikipedi eğer bu ismi en az 1 yıl kullanırsa bu parayı onlara vereceğini ekledi.

Elon Musk'ın bu hamlesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?