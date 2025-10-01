Tümü Webekno
Elon Musk Şimdi de Wikipedia'ya Rakip Geliştiriyor: Grokpedia

Elon Musk, sık sık taraflı olmakla eleştirdiği Wikipedia’ya karşı yeni bir adım attı. xAI bünyesinde geliştirilen “Grokipedia” isimli platformu duyurdu.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Elon Musk, “taraflı” olduğu gerekçesiyle sık sık eleştirdiği Wikipedia’ya alternatif bir platform üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Kendi yapay zekâ şirketi xAI bünyesinde geliştirilen ve Wikipedia’ya alternatif bir bilgi kaynağı olması planlanan bu platformun ismi ise “Grokipedia” olacak.

Musk, Grokipedia’yı herkesin katkı sağlayabileceği açık kaynaklı bir bilgi deposu olarak düşündüklerini belirtti. Platformun sınırsız erişime açık olacağını vurgularken, Wikipedia’dan çok daha kapsamlı bir yapıya sahip olacağını da ekledi. Aynı zamanda bu girişimin xAI’nin evreni anlama hedefi için atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Wikipedia’ya yöneltilen taraflılık eleştirileri yeniden gündemde

Elon Musk bu açıklamayı Wikipedia’nın sol görüşlü aktivistler tarafından yönetildiğini öne süren bir yoruma yanıt olarak yaptı. Musk, daha önce de Wikimedia’nın finansmanını sorgulamış ve “woke ideolojisi”nden etkilendiğini dile getirmişti. Wikipedia’nın kurucularından Larry Sanger da sitenin güvenilirliğini yitirdiğini ve taraflı içerikler barındırdığını söyleyerek benzer eleştirilerde bulunmuştu.

Elon Musk, konuyla ilgili X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Biz @xAI olarak Grokipedia’yı inşa ediyoruz. Wikipedia’nın çok daha gelişmiş bir versiyonu olacak. Açıkçası bu evreni anlama hedefimiz için gerekli bir adım.”

Musk’ın “Grokipedia” adını verdiği bu proje, tarafsız bir bilgi kaynağı olma iddiasıyla gündeme oturdu. Tabii platformun nasıl işleyeceği ve gerçekten Wikipedia’ya rakip olup olamayacağı ise önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak.

Yapay Zeka

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

