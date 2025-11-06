Elon Musk'ın Anime Kızı Sohbet Botu Eğitmek İçin Çalışanlarının Verilerini Zorla Kullandığı Ortaya Çıktı

xAI'ın 18+ özelliği de bulunan Ani isimli anime yapay zekâ karakteriyle ilgili korkunç iddialar ortaya çıktı. Buna göre şirket, karakteri oluştururken çalışanlarının biyometrik verilerini zorla kullanmış.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, yaz aylarında “Ani” ismini verdiği bir anime karakteri yapay zekâ avatarını kullanıma sunmuştu.** 18+ özelliği** de bulunan bu avatar, X’in SuperGrok isimli 30 dolarlık aylık abonelik sistemiyle erişilebiliyordu. Sarı saçlı at kuyruklu bir kadın görünümüne sahip Ani, birçok kişi tarafından “telefon seksinin modern bir yorumu” olarak tanımlanmıştı.

Şimdi ise The Wall Street Journal tarafından yayımlanan bir rapor, Ani karakterinin geliştirilme süreciyle ilgili çarpıcı bilgileri ortaya çıkardı. Buna göre Musk’ın şirketi, Ani sohbet botunu eğitmek için çalışanların verilerini zorla kullandı.

Karakterde kullanılması için çalışanlar verilerini vermeye zorlandı, bunun “işlerinin gereksinimi” olduğu belirtildi

WSJ’nin edindiği bilgilere göre xAI yetkilileri, geçtiğimiz nisan ayında yapılan bir toplantıda çalışanlara yapay zekâ karakterlerinin eğitilmesi için biyometrik verilerini göndermelerini söyledi. Botların “daha insansı” olması için böyle bir şey yapıldığı belirtilirken bunun işlerinin çalışanlar verilerini vermeleri için zorlandı.

Bunlara ek olarak yapay zekâyı eğitmek için görevlendirilen çalışanlardan bir form da imzalaması istendi. Bu formda, yüzlerinin ve seslerinin dünya çapında telifsiz bir şekilde sürekli kullanılabilmesine izin verildiği ifade ediliyordu. Bu gizli projenin ismi ise “Project Skippy” idi.

Çalışanlar, yüzlerinin veya benzerliklerinin başka şirketlere satılabilecğei ve deepfake videolarda kullanılabileceği konusunda endişeli olduklarını da belirtti. Ayrıca karakterin cinsel davranışları ve görünümü de birçoğunu rahatsız etti. Buna rağmen xAI, verilerin toplanmasının “işlerinin bir gereği” olduğunu belirterek onları zorlamaya devam etti. İddiaların gerçekten korkunç olduğunu söyleyebiliriz. Henüz xAI veya Musk tarafından konu hakkında bir açıklama yok.