Elon Musk daha önceki açıklamaları gibi yapay zekâyla ilgili yine tepki çeken bir açıklama yaptı. Musk'a göre yapay zekâ her sektörde her türden işi herkesin elinden alacak.

Elon Musk daha önceki açıklamalarında olduğu gibi yine yapay zekâ ile ilgili sert bir uyarıda bulundu: “Benimki de dâhil, hiçbir iş güvende değil.”

Tesla ve X’in sahibi Elon Musk, bu yeni açıklamasını ChatGPT’nin kanserden kurtulan birine nasıl yardımcı olduğunu anlatan bir paylaşıma cevap olarak yaptı. Orijinal paylaşımda, yapay zekânın doktorlardan daha doğru kararlar alabileceği, bunun tıp dünyasında büyük tartışmalara yol açacağı yazıyordu. Musk ise olayı tartışmaya bile gerek görmedi:

“Yapay zekâ şimdiden çoğu doktordan daha iyi. Ve çok daha iyi olacak. Her meslek risk altında.”

Peki günümüzün çalışanları gelecekte ne yapacak?

Daha önce de benzer iddialarda bulunan Musk, kendi işinin bile otomasyona bağlanabileceğini kabul eden nadir teknoloji patronlarından biri oldu. Tabii sosyal medyada beraberinde gelen tepkiler de gecikmedi.

Kimi “Elon’un yerini alabilecek yapay zekâyı hayal edemiyorum” derken, kimi de “Peki biz ne yapacağız? Oturup hiçbir şey yapmadan maaş mı alacağız?” diye sordu. Musk bu soruların hiçbirine yanıt vermedi.

Bazı yatırımcılar, bu duruma panik yapmadan hazırlanmak gerektiğini söylüyor. Mark Cuban gibi isimler, insanların yapay zekâyla çalışabilecek beceriler kazanmasını ve makinelerin kolay kopyalayamayacağı sosyal yeteneklerini geliştirmesini öneriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.