Google, üretken yapay zekânın ürettiği sonuçları kontrol edecek bir yapay zekâ geliştirdi. Bir insandan daha iyi sonuç veren SAFE isimli yapay zekâ, Google Arama hizmetinden de destek alıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın yapay zekâ araştırma birimi DeepMind, yeni bir yapay zekâ geliştirdi. "SAFE" olarak isimlendirilen bu yapay zekâ, sahip olduğu özellikler açısından oldukça dikkat çekici. Çünkü bu yapay zekâ, dünyanın en popüler yapay zekâ araçlarını denetlemek için geliştirildi. SAFE, işte "yapay zekâ işimizi elimizden alacak" tartışmalarının yeniden alevlenmesini sağlayacak gibi görünüyor.

SAFE, ChatGPT gibi üretken yapay zekâ araçlarının temeli olan büyük dil modellerinin ürettiği sonuçları kontrol etmek için geliştirildi. Sistemse şöyle çalışıyor; yapay zekâ, kullanıcının girdisine göre bir metin üretir. SAFE, bu metinde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek için Google Arama'dan yararlanır. Sonuçlar doğru ise herhangi bir sorun yoktur ancak hatalı çıktılar için ChatGPT benzeri yapay zekâ yeniden uyarılır.

Yapılan araştırma, SAFE'in insanlardan daha iyi olduğunu gösterdi

Google DeepMind ekibi, SAFE'in ne kadar başarılı olduğunu görebilmek için geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Bu araştırma, yapay zekânın yüzde 72 oranında insanla aynı performansı gösterdiğini ortaya koydu. İnsanla yapay zekânın ayrıştığı hususları inceleyen araştırmacılar, bu kez de SAFE'in yaptığı incelemenin yüzde 76'sının daha doğru olduğu anlaşıldı. Yani yapay zekâyı denetleyen yapay zekâ, insanı geçti.

SAFE'in insanlara göre bir avantajı daha var. DeepMind ekibi, bu yapay zekâya sahip olmanın maliyetinin, bir işçi çalıştırmaktan 20 kat daha ucuz olduğunu tespit etti. Yani bir personel çalıştırmak yerine SAFE'ten yardım alan işletme, daha doğru sonuçlara daha ucuz bir şekilde ulaşmış olacak. Bakalım SAFE, yaygınlaşmaya başladığı zaman ne gibi tartışmaları ortaya koyacak...