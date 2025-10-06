Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Elon Musk, Yapay Zekâ ile Geliştirilen İlk Oyunlarının Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı

Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, yapay zekâ ile geliştirdikleri ilk oyunun ne zaman çıkacağını açıkladı ve bu alanda işe alımlar yapmaya başladı.

Elon Musk, Yapay Zekâ ile Geliştirilen İlk Oyunlarının Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ artık sadece yazı ya da görsel üretmekle kalmıyor, oyun da geliştirebiliyor. Elon Musk’ın şirketi xAI, kendi sohbet botu Grok’a sıfırdan video oyunu tasarlamayı öğretmek için işe alımlar yapmaya başladı. “Video Game Tutor” (Video Oyun Eğitmeni) olarak adlandırılan bu pozisyonlardaki uzmanlar, Grok’un oyun tasarımı sürecini anlamasına, hatalarını görmesine ve oyunlarda eğlencenin nasıl yaratıldığını öğrenmesine yardımcı olacak.

Dahası Elon Musk, ilk yapay zekâ tarafından geliştirilmiş oyunun önümüzdeki yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesini planladıklarını açıkladı. Bu gelişme, Musk’ın Grok’u yalnızca konuşan bir bot olmaktan çıkarıp, insanlar için yaratıcı ürünler üretebilen bir yapay zekâya dönüştürme hedefinin bir parçası niteliğinde. Şirketin iş ilanlarında, saatlik ücretin deneyime göre 45 ila 100 dolar arasında değiştiği ve uzaktan çalışmanın da mümkün olduğu belirtiliyor.

xAI'ın ilk oyunu 2026 yılında geliyor

xAI’in bu hamlesi sektördeki tek örnek değil. Google DeepMind, Microsoft ve Ubisoft gibi devler de yapay zekâ destekli oyun geliştirme projeleri üzerinde çalışıyor. Örneğin DeepMind’ın Genie 3 modeli, kısa metinlerden oynanabilir ortamlar üretebiliyor. Mesela “sisli bir orman sabahı” yazdığınızda, saniyeler içinde yürüyebileceğiniz bir sahne oluşturabiliyor.

Microsoft’un Muse AI sistemi ise klasik oyunlardan Quake II’nin oynanabilir bir versiyonunu baştan yaratmayı başarmıştı. Ubisoft ise yapay zekâyı diyalog yazımı ve seviye tasarımı gibi süreçleri hızlandırmak için kullanıyor ancak sektör ikiye bölünmüş durumda. Yapay zekânın yaratıcılığı hızlandırdığına inananlar kadar, oyunların “ruhsuzlaşmasından” endişe duyan geliştiriciler de var. Musk’ın vizyonu bu ikilemin tam ortasında; makineleri yaratıcı hâle getirip, insan hayal gücüyle birleştirmeyi amaçlıyor.

Elon Musk, 500 Milyar Dolar Servete Ulaşan İlk İnsan Oldu Elon Musk, 500 Milyar Dolar Servete Ulaşan İlk İnsan Oldu
Elon Musk, Grok 5'in AGI'a Ulaşabileceğini İddia Ediyor: Peki Bu Mümkün mü? Elon Musk, Grok 5'in AGI'a Ulaşabileceğini İddia Ediyor: Peki Bu Mümkün mü?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim