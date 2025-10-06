Elon Musk, Yapay Zekâ ile Geliştirilen İlk Oyunlarının Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı

Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, yapay zekâ ile geliştirdikleri ilk oyunun ne zaman çıkacağını açıkladı ve bu alanda işe alımlar yapmaya başladı.

Yapay zekâ artık sadece yazı ya da görsel üretmekle kalmıyor, oyun da geliştirebiliyor. Elon Musk’ın şirketi xAI, kendi sohbet botu Grok’a sıfırdan video oyunu tasarlamayı öğretmek için işe alımlar yapmaya başladı. “Video Game Tutor” (Video Oyun Eğitmeni) olarak adlandırılan bu pozisyonlardaki uzmanlar, Grok’un oyun tasarımı sürecini anlamasına, hatalarını görmesine ve oyunlarda eğlencenin nasıl yaratıldığını öğrenmesine yardımcı olacak.

Dahası Elon Musk, ilk yapay zekâ tarafından geliştirilmiş oyunun önümüzdeki yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesini planladıklarını açıkladı. Bu gelişme, Musk’ın Grok’u yalnızca konuşan bir bot olmaktan çıkarıp, insanlar için yaratıcı ürünler üretebilen bir yapay zekâya dönüştürme hedefinin bir parçası niteliğinde. Şirketin iş ilanlarında, saatlik ücretin deneyime göre 45 ila 100 dolar arasında değiştiği ve uzaktan çalışmanın da mümkün olduğu belirtiliyor.

xAI'ın ilk oyunu 2026 yılında geliyor

xAI’in bu hamlesi sektördeki tek örnek değil. Google DeepMind, Microsoft ve Ubisoft gibi devler de yapay zekâ destekli oyun geliştirme projeleri üzerinde çalışıyor. Örneğin DeepMind’ın Genie 3 modeli, kısa metinlerden oynanabilir ortamlar üretebiliyor. Mesela “sisli bir orman sabahı” yazdığınızda, saniyeler içinde yürüyebileceğiniz bir sahne oluşturabiliyor.

Microsoft’un Muse AI sistemi ise klasik oyunlardan Quake II’nin oynanabilir bir versiyonunu baştan yaratmayı başarmıştı. Ubisoft ise yapay zekâyı diyalog yazımı ve seviye tasarımı gibi süreçleri hızlandırmak için kullanıyor ancak sektör ikiye bölünmüş durumda. Yapay zekânın yaratıcılığı hızlandırdığına inananlar kadar, oyunların “ruhsuzlaşmasından” endişe duyan geliştiriciler de var. Musk’ın vizyonu bu ikilemin tam ortasında; makineleri yaratıcı hâle getirip, insan hayal gücüyle birleştirmeyi amaçlıyor.

