Elon Musk, 500 Milyar Dolar Servete Ulaşan İlk İnsan Oldu

Elon Musk, kısa süreliğine 500 milyar dolar serveti geçerek dünyada bunu yapmayı başaran ilk insan olara kayıtlara geçti.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tesla CEO’su Elon Musk, ara sıra liderlikte geride düşse de son yıllarda çoğu zaman “dünyanın en zengin insanı” konumunda bulunuyordu. Musk’ın net serveti konusunda ciddi rekorlar kırdığını daha önce görmüştük. Milyarder girişimci, şimdi ise bu rekorlara bir yenisini daha ekledi.

Forbes’un milyarderler listesine göre Elon Musk, bu sabaha karşı 500 milyar dolar net servete ulaşmayı başardı. Musk’ın serveti bir süreliğine 500.1 milyar dolar civarında kaldı ancak geri düştü. Bu haberin yazıldığı sıralarda ise 499.1 milyar dolar serveti var.

Dünyada 500 milyar doları geçen ilk insan oldu

eleon

500 milyar dolar, dünya tarihine geçti ve Musk’ın bunu yapan ilk insan olmasını sağladı. Musk’ın servetindeki bu yükseliş, Tesla sayesinde yaşandı. Tesla hisseleri bir ara düşüşte olsa da bu sene genelinde %14 değer kazanmayı başardı. Çarşamba gününü ise** %3,3 artışla** kapadı. Musk’ın %12,4’ten fazla Tesla hissesi var. Bu da servetinin çoğunluğu ona bağlı demek. 500 milyar doları geçmesinde de en büyük pay Tesla’nın.

Tabii ki Musk’ın birden fazla girişimde büyük hisselere sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Dünyanın en büyük uzay şirketi SpaceX bunlardan biri. SpaceX’in 400 milyar dolar değere sahip olduğu düşünülüyor. Öte yandan yapay zekâ şirketi xAI’ın da 75 milyar dolarlık bir değeri var.

Tesla hisseleri ve satışları Musk’ın son yıllardaki hareketleri nedeniyle düşüş gösterse de son zamanlarda toparlanmaya başladı. Ünlü milyarderin artık şirketlerine daha fazla odaklanması, yatırımcıların güvenini kazanmasını sağladı.

Forbes'a göre dünyanın en zengin 10 insanı

  1. Elon Musk (Tesla) - 499,1 milyar dolar
  2. Larry Ellison (Oracle) - 350,7 milyar dolar
  3. Mark Zuckerberg (Meta) - 245,8 milyar dolar
  4. Jeff Bezos (Amazon) - 233,5 milyar dolar
  5. Larry Page (Google) - 203,7 milyar dolar
  6. Sergey Brin (Google) - 189.0 milyar dolar
  7. Jensen Huang (NVIDIA) - 162,6 milyar dolar
  8. Bernard Arnault & ailesi (LVMH) - 160,6 milyar dolar
  9. Steve Ballmer (Microsoft) - 156,4 milyar dolar
  10. Warren Buffet (Berkshire Hathaway) - 148,5 milyar dolar
Tesla

