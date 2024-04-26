Elon Musk'ın geçen yıl kurduğu xAI şirketi, yatırım almaya hazırlanıyor. İddiaya göre şirket, 6 milyar dolarlık fon toplamaya çok yakın.

Elon Musk, çok kızışan üretken yapay zekâ yarışından geri kalmamak için geçtiğimiz yıl xAI ismini verdiği bir yapay zekâ şirketi kurmuştu. OpenAI’a rakip olarak çıkartılan bu şirket, 10 aydır faaliyetteydi. Şirketten şimdiye kadar X’e entegre edilen Grok sohbet botunu görmüştük.

Şimdi ise xAI ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre şirket, 18 milyar dolarlık yatırım öncesi değerleme (yatırım öncesindeki tahmini değeri) ile 6 milyar dolarlık fon toplamaya çok yakın.

Birkaç hafta içinde tamamlanması bekleniyor

Gelen bilgilere göre bu hamle, yatırımcılara xAI şirketinin dörtte birini verecek. Anlaşmanın, şartları değişmezse önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanmış olacak. Aslında anlaşmanın hâlihazırda değiştiğini belirtmek gerek. Geçen hafta, 15 milyar ön değerlemeden 3 milyar dolar toplanacağı iddiaları dolaşıyordu. Şimdiki anlaşma ise miktarın arttığını ortaya koydu.

Yatırımcılar arasında Sequoia Capital ve Musk’ın yakın arkadaşı Steve Jurvetson’ın kurduğu Future Ventures öne çıkıyor. Bunlar dışında Valor Equity Partners ve Gigafund gibi yine Musk’a yakın isimlerin şirketleri var. Yatırımcıların tamamının açıklanmadığını ekleyelim.

Ancak X’in (Twitter) hissedarları arasında olduğu, SpaceX ve Tesla’nın da xAI’ın gelişiminde dolaylı olarak rol oynadığı söyleniyor. Haberlerin doğru çıkıp çıkmayacağını anlaşma tamamlandığında öğreneceğiz. Doğruysa Musk, istediği hedefe ulaşarak 6 milyar doları toplamış olacak. xAI’ın yapay zekâ yarışında nasıl bir pozisyonda olacağı da merak konusu. OpenAI, Microsoft, Meta ve Google gibi dişli rakiplerin önüne geçebilecek mi göreceğiz.