Elon Musk'ın öve öve bitiremediği Grok, yakın zamanda kişiselleştirilmiş haber önerileri sunmaya başladı. Fakat bu özelliğin kusurları da çok geçmeden ortaya çıktı.

Alışık olduğumuz ChatGPT ve Copilot gibi dil modellerine nazaran mizah seviyesi birkaç kalem ötede olan Grok, Elon Musk tarafından sürekli öne çıkarılan bir yapay zekâ modeli oldu. Sohbet botu olarak hayatına başlayan Grok, güncel olarak farklı amaçlar doğrultusunda evriliyor desek yanlış olmaz.

Zira kendisi, artık ilgi alanlarınıza göre arama kısmında kişiselleştirilmiş haber önerileri bile yapabiliyor. Bu gibi gelişmeler ışığında oldukça emin adımlarla gelişen Grok, oldukça kaotik bir gelişmeyle gündemde. Mashable’ın haberine göre Grok, hâlihazırda hassasiyeti devam eden İsrail konusunda yanlış haber yaydı.

“İran, ağır torpidolarla Tel Aviv’i vurdu” -Grok

Mashable

X’in tekrar kavuştuğu Keşfet sayfası, kullanıcılara trend’leri, haberleri ve spor gibi spesifik konuları sekmeler hâlinde sunuyor. 4 Nisan’da erişime sunulan bu yeni keşfet sayfasında gelişmeler, en çok etkileşim alan kullanıcıların paylaşımları ve onların üstünde de Grok’un sunduğu özetle yer alıyor.

Fakat Grok, görünüşe göre İran’ın İsrail’e saldırdığı bir gelişmeyi başlık hâline getirdi ve çok geçmeden bu konu, X üzerinde trendlere girdi. Fakat bu tarihte İran’ın İsrail üzerinde herhangi bir saldırısının bulunmaması da kullanıcıların kafasını karıştırdı. Tabii bu saldırının gerçekten olup olmadığına herkes bakmadığı için Grok, “Oldukça sıcak bir konunun fitilini ateşledi.” de diyebiliriz.

Hasan Piker yayınından alınan görüntü

İran’ın ağır torpidolarla Tel Aviv kentini vurduğunu söyleyen kısma tıkladığımızda Grok, 7 Ekim 2023’teki saldırının özetini sunuyor. Bunun altında da eski videolarla çok sayıda hesap, saldırının gerçekleştiğini öne sürüyor. Grok her ne kadar tarih vererek özet sunsa da “Şu anda Trend’de” ve “Şimdi” gibi ibareler, bunun üstünü anında kapatıyor.

Tabii Grok’un gündemden beslendiğini hatırlatmak gerek. Bu yüzden de asıl suçlanacak kişilerin, yanlış haber yayan mavi tikli kullanıcılar olduğu söyleniyor. Sonuç olarak X’in moderasyon ekibinin, hem mavi tikli trol hesaplarla hem de her türlü bilgiden beslenen Grok’un bilgi teyit etme yöntemlerinde sağlam adımlar atması gerekiyor.