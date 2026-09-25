Elon Musk'tan Yapay Zekâ Yarışında İddialı Çıkış: "6 Ay İçinde Lider Olabiliriz"

Elon Musk, SpaceX'in yapay zekâ çalışmalarında hızını koruması hâlinde yaklaşık altı ay içinde yarışın liderleri arasına girebileceğini söyledi. Musk'ın hesabına göre şirket, OpenAI ve Anthropic seviyesinde bir modele ise birkaç ay içinde ulaşabilir.

Elon Musk, SpaceX'in yapay zekâ çalışmaları için oldukça kısa bir takvim öngörüyor. X'te yaptığı paylaşımda, gelişim hızları aynı şekilde devam ederse şirketin altı ay içinde lider konuma gelebileceğini söyledi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Musk ayrıca SpaceX'in iki veya üç ay içinde Anthropic'in Fable'ı ve OpenAI'ın GPT-6'sı seviyesinde bir modele ulaşabileceğini öne sürdü.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Rakiplerinden daha kısa bir geçmişi var

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Musk, SpaceX'in yapay zekâ çalışmalarının yaklaşık üç yıllık olduğunu söylüyor. Anthropic'in yapay zekâ alanındaki geçmişi yaklaşık altı yıl, OpenAI'ınki ise 10 yıl.

SpaceX'in bu farkı kapatmak için güvendiği şeylerden biri işlem gücü. Yani yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken bilgisayar kapasitesi. Musk, bu kadar büyük bir altyapıyı kısa sürede kurmanın kolay olmadığını kabul ediyor ancak SpaceX'in bunu hızlı yapabileceğini düşünüyor.

Yapay zekâ için yüz binlerce çip kullanılıyor

SpaceX'in yapay zekâ tarafındaki en büyük yatırımlarından biri Colossus adlı bilgisayar sistemleri. Bu sistemler, yapay zekâ modellerini eğitmek için çok sayıda Nvidia çipini aynı anda çalıştırıyor.

Musk'ın sözünü ettiği büyümenin arkasında da bu altyapı var. Şirket, daha fazla çipi sisteme ekleyerek yapay zekâ modelleri için kullanabileceği bilgisayar gücünü artırıyor.

SpaceX, Cursor'u da bünyesine katmıştı

SpaceX'in yapay zekâ çalışmaları yalnızca donanım yatırımlarıyla sınırlı değil. Şirket, yapay zekâ destekli kodlama aracı Cursor'un geliştiricisi Anysphere'ı da ağustos ayında satın almıştı. Böylece yazılım tarafında elini daha da güçlendirmiş oldu.

Musk'ın önündeki tablo şimdilik böyle: Bir yanda giderek büyüyen bilgisayar gücü, diğer yanda yeni yapay zekâ modelleri ve yazılım araçları var. Altı ay içinde liderlik hedefi ise şimdilik Musk'ın kendi öngörüsü.