Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde Robinhood CEO'su ile gerçekleştirdiği yayının ardından Clubhouse'a ilgi katbekat arttı. Öyle ki; Clubhouse davetiyeleri ikinci el ürün satılan internet sitelerinde satışa çıkarılmış durumda.

Son yılların en çok konuşulan iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sesli sohbet tabanlı bir sosyal ağ olan Clubhouse’a katılmış ve “Gamestop hareketi”nin baş kahramanlarından olan Robinhood uygulamasının CEO’su Vlad Tenev ile ayaküstü bir röportaj gerçekleştirmiş ve Gamestop hisselerinin satışının neden durdurulduğunu sormuştu.

Elon Musk’ın Vlad Tenev ile gerçekleştirmiş olduğu yayın, zaten son günlerde iyiden iyiye konuşulmaya başlanan Clubhouse’u bir anda popüler bir sosyal ağa dönüştürmüş durumda. Ancak sorun şu ki; Clubhouse, davetiye ile katılım sağlanabilen bir sosyal ağ olduğundan her isteyen üye olamıyor.

Clubhouse, davetiye uygulamasına rağmen 3,6 milyon indirmeye ulaştı

Bu durum, Clubhouse davetiyelerini son derece değerli bir hale getirdi. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Clubhouse davetiyeleri, Alibaba’nın ikinci el pazar yeri olan Idle Fish’te satışa çıkarılmış durumda. Benzer şekilde Japonya’da da yatırımcıların, teknoloji sektörü çalışanlarının ve medya sektörünün Clubhouse’a akın ettiği belirtiliyor.

Sensor Tower tarafından aktarılan bilgilere göre uygulama, dünya çapında 3,6 milyon indirmeye ulaşmış ve sadece son altı günde 1,1 milyon yeni kullanıcı kazanmış durumda. Reuters’ın kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Clubhouse Media Group’un son yatırım toplama turunda şirkete 1 milyar dolar değer biçiliyor.