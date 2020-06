Elon Musk'tan Yüzen Cybertruck Konseptine: Bunu Yapabiliriz

Tesla CEO’su Elon Musk, Cybertruck’la ilgili ilginç bir imada bulundu. Bir konsept sanatçısı tarafından yayınlanan yüzen Cybertruck videosunun yer aldığı tweete cevap veren Musk, “Bunu yapabiliriz” dedi.

Tesla CEO’su Elon Musk, basınla iletişim kurmak yerine CEO’su olduğu şirketlerin yeni ürünleriyle ilgili Twitter üzerinden bilgi veriyor ve bazen heyecan verici imalarda da bulunabiliyor. Elon Musk'ın son şaka mı gerçek mi belli olmayan tweeti ise Tesla’nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck hakkında oldu.

Cybertruck için konsept tasarımlar paylaşan Twitter hesabı Cybertruck Nuts, geçtiğimiz aralık ayında konsept tasarım sanatçısı Slav Popovski tarafından oluşturulan bir yüzen Cybertruck videosu paylaşmıştı.

Elon Musk, aylar sonra bu tweetin altına bir cevap yazdı ve “Sanırım bu işi yapabiliriz” dedi. Musk’ın bu cevabı, nisan ayında yine Cybertruck’la alakalı başka bir soruya verdiği Cybertruck’ın “bir süre yüzebileceği” cevabıyla birleştirildiğinde birçok insanda Cybertruck’ın gerçekten de yüzebileceği düşüncesini oluşturdu.

Cybertruck’ın tasarımını ve ağırlığını göz önünde bulundurduğumuzda, aracın yüzmesinin muhtemel olmadığını görüyoruz. Bununla birlikte araç, suda yüzemese de derin bir suda araba gibi zeminin üzerinde hareket etmeye devam edebilir. Birkaç yıl önce Elon Musk, Model S’nin su basmış bir tünelden sorunsuz şekilde geçebildiğini söylemişti. Musk, “Model S, kısa süre boyunca bir tekneye dönüşebilecek kadar yüzüyor. Tekerlek dönüşüyle itme sağlıyor” demişti.

Elon Musk’ın yüzebilen otomobiller konusunda takıntısı olduğunu biliyoruz. Hatta Musk, bu takıntısı nedeniyle 1977 yapımı James Bond filmi The Spy Who Loved Me filminde kullanılan yüzen aracı satın almıştı.

Bu arada tekrar hatırlatmak da fayda var: Tesla, Cybertruck’ı Kasım 2019’da tanıttı. Elektrikli pick-up'ın 2021 yılında teslimatına başlanması bekleniyor.

Yüzen Cybertruck konseptinin videosu