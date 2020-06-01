Brezilya merkezli hava taşıtı üreticisi Embraer, Praetor 600 isimli özel jetinde tercih ettiği tasarımla teknoloji ve sürdürülebilirliği harmanlıyor. Gelin bu özel jetin detaylarına yakından bakalım.

1969 yılında Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde kurulan; ticaret, askeri kullanım ve tarıma yönelik hava taşıtları üreten Embraer firması tarafından tasarlanan Praeterra isimli konseptle karşımıza çıkan özel jet, sahip olduğu tasarımla herkesi kendine hayran bırakacak gibi duruyor.

Adını 'Praetor' ve Portekizcede 'yeryüzü' anlamına gelen 'terra' kelimelerinin bir araya gelmesinden alan Praeterra, temelinde dijital gelecek ve sürdürülebilirlik temalarını barındırıyor. Firmanın yeni süper orta boy hava taşıtı olan ve daha küçük boyutlara sahip Praetor 500’ün üst modeli olarak karşımıza çıkan Praetor 600’ün bu konsepti aslında daha önceden belirlenmişti.

Teknoloji ve sürdürülebilirlik bir arada:

Son teknoloji yeniliklerin sürdürülebilirlikle harmanlandığı bu özel jetin iç tasarımında tamamıyla çevre ve gelecek ön planda tutulmuş durumda. Geri dönüştürülmüş materyaller gibi çevre dostu yenilikleri barındıran bu tasarım harikası jetin çevre duyarlılığına farkındalık kazandırmak adına büyük etkisi olması bekleniyor.

Brezilya merkezli hava taşıtı devinin yeni tasarım harikası olan Praetor 600, firmanın en yeni süper orta boylu jeti diyebiliriz. Bununla beraber firma, bu özel jetin akredite kurumları tarafından onay sürecini tamamlamasıyla beraber 2014 yılından beri sertifikaya sahip ilk süper orta büyüklükteki uçak olacağını iddia ediyor.

Yeni hava taşıtlarının yanında Brezilyalı Embraer, Praetor 600 isimli tasarım harikası jetiyle orta boyutlardaki özel jet pazarından pay kapmakla beraber havacılık sektöründe farkındalık yaratmayı hedefliyor. Jet, aynı zamanda 6 adet tek kişilik ve bir adet 3 üç kişilik koltuk olmak üzere toplamda 9 kişilik bir oturma düzenine sahip.

Son olarak bu özel jetin 20 milyon dolardan daha pahalı bir fiyatının olduğunu da belirtelim. Jete dair diğer görsellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşte Praetor 600'e ait görseller: