Emirates Hava Yolları, Tüm Uçuşlarını Durduruyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı adeta durduran koronavirüs salgını, havacılık sektörünü de olumsuz etkiliyor, birçok hava yolu şirketi seferlerini iptal ediyor. Son olarak Emirates, salgın nedeniyle tüm uçuşlarını durduracağını duyurdu.

Dubai merkezli hava yolu şirketi Emirates, hava sahaları ve sınırların kapanması nedeniyle tüm yolcu operasyonunu iptal edeceğini açıkladı. Firma, Çarşamba gününe kadar tüm uçuşlarını sona erdirecek.

Emirates Grubu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, “Koronavirüs salgını nedeniyle dünya tam anlamıyla karantinaya geçti.” dedi. Salgının genişlik ve ölçek bakımından eşi görülmemiş bir kriz durumu olduğunu ifade eden Maktoum, “Küresel bir havayolu şirketi olarak, ülkeler sınırlarını yeniden açana ve seyahat güveni geri gelene kadar yolcu hizmetlerini uygun bir şekilde yerine getiremeyeceğiz.” diye konuştu.

Emirates’ten tüm uçuşları durdurma kararı:

Durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirten Emirates Grubu Başkanı, işlerin yoluna girdiği anda hizmetlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Emirates, yolcu kilometrelerinin sanayi ölçüsüne göre, ABD merkezli American, Delta ve United hava yollarının ardından dünyanın dördüncü en büyük havayolu şirketi konumunda bulunuyor.

Şirket, kurulduğu 1985 yılından bu yana, dünyanın en güçlü havayolu merkezini kurdu. Koronavirüs salgınına kadar Dubai çıkışlı ve varışlı olmak üzere her gün 160 binden fazla kişi Emirates ile uçuş gerçekleştiriyordu. Ancak giderek daha fazla ülke uçuş yasaklarını uygulamaya başladı ve Emirates’in uçuş ağı ciddi şekilde kesintiye yaşadı.

Dubai merkezli hava yolu firması, Airbus A380 Super Jumbo uçaklarının ana kullanıcısı pozisyonunda yer alıyor. Emirates, 2019 yılında çoğu İngiltere varışlı ve çıkışlı olmak üzere yaklaşık 60 milyon kişiyi taşıdı. Şirket, salgın döneminde personelinin maaşlarından yüzde 50’ye varan ücret kesintisi istedi, üst düzey yöneticiler de temel maaşlarından vazgeçti.