Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemlerine bir yenisini daha ekledi. 5 nokta hariç yurt dışı uçuşlarının durdurulduğunu açıklayan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kararın 27 Mart tarihinden itibaren uygulanacağını belirtti.

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde alınan tedbir ve önlemler giderek artıyor. Yaklaşık 10 gündür ülkemizde etki gösteren virüse karşı havayolu şirketleri de üst düzey önlemler almaya başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde alınan kararlar neticesinde toplamda 68 ülkeye uçuş yasağı veya seyahat kısıtlaması getirilmişti.

Alınan bu önlemleri biraz daha genişleten Türk Hava Yolları, 5 şehir hariç tüm yurt dışı uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Normal şartlarda 126 ülkede 316 şehire uçuş yapan THY'nin böyle bir karar alması, virüs tehdidinin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

'Kısıtlamalar, 27 Mart'ta uygulamaya konacak':

Uçuşların devam edeceği şehirler arasında Amerika'dan New York ile Washington, Rusya'dan Moskova, Çin'in özel yönetim bölgesi olan Hong Kong ve Etiyopya'nın başkenti olan Addis Ababa yer alıyor.

Konu hakkında açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bu uygulamanın 27 Mart tarihinden itibaren uygulanacağını açıkladı. Televizyonda yapılan bir programda aldıkları kararları aktaran Aycı, daha önce yaptığı açıklamalarda THY filosunda bulunan bazı uçakların kargo uçağı olarak görev yapacaklarını da açıklamıştı.

Koronavirüs etkisini azaltana kadar şu anda yapabileceğimiz tek şey önlem almak gibi görünüyor. Uzmanlar, gerekli olmadıkça dışarıya çıkmanın çok tehlikeli olabileceğini belirtiyorlar. Gençler, bu virüsten yaşlı bireyler kadar etkilenmeseler de taşıyıcı konumuna düşüp toplumdaki diğer insanları tehlikeye atabiliyorlar. Bu noktada İçişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde alınan kararla 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirmişti.