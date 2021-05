Harry Potter serisinde Hermione Granger ile yıldızı parlayan Emma Watson, adını sadece ilk ünlü olduğu filmle duyuran çocuk oyunculardan değil. Ünlü film serisi devam ederken yeni projelerde yer almaya başlayan Emma Watson’ın izlemeye değer en iyi 10 filmini sizler için listeledik.

Emma Watson, Harry Potter serisinde Hermione Granger karakterini oynayarak adını tüm dünyada duyuran başarılı bir aktris. 11 yaşında, henüz küçük bir kızken oynamaya başladığı Harry Potter serisini, 10 yıl sonra 21 yaşında bir genç kadın olarak bitiren Emma Watson birçok başarılı filmde de oynadı.

Büyük bir seride oynayan bir çocuk oyuncudan fazlası olduğunu kanıtlayan Emma, 2007’den itibaren film ve dizilerde daha fazla yer almaya başladı. Filmlerinde güçlü bir kadın şarkıcı, isimsiz, hayatta kalmış bir kadın ya da dünyanın en büyük şirketinde sosyal medya danışmanı olarak rol alan Emma, tekdüze bir sanatçı olmadığını da oynadığı rollerle bizlere göstermiş oluyor. Yaptığı yardım ve sosyal sorumluluk kampanyalarıyla da adından söz ettiren Emma Watson’ın, Hermione Granger olmadığı en iyi 10 filmini sizler için listeledik.

Emma Watson'ın Harry Potter serisi dışındaki en iyi filmleri:

The Circle

The Bling Ring

Regression

The Tale of Desperaux

This is the End

My Week with Marilyn

Colonia

Beauty and the Beast

The Perks of Being a Flower

Little Women

Şahane bir kadroya sahip olsa da iyi yorumlar almayan The Circle

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim

Yönetmeni: James Ponsoldt

Çıkış tarihi: 2017

IMDB: 5,3

Rotten Tomatoes:%15

Emma Watson’ın IMDb puanlarına göre en başarısız filmi kabul edilen The Circle, George Orwell edebiyatı tarzında ütopik bir dünyada yaşananları anlatıyor. Tom Hanks’in başrolünü üstlendiği The Circle’da, Emma Watson’ı dünyanın en büyük sosyal medya şirketinde iş bulan Mae isimli bir kadın olarak izliyoruz. Sonrasında şirketin kurucusunun teşvik ettiği, etik ve mahremiyet sınırlarını test eden Emma, oyunculuğuyla çok da parlak bir film olmayan The Circle’ı iyi yapan detaylardan biri.

Gerçek hayat uyarlaması: The Bling Ring

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmeni: Sofia Coppola

Çıkış tarihi: 2013

IMDB: 5,6

Rotten Tomatoes: %60

Kaliforniya’da ünlülerin evlerini soyan bir grup insan hakkında gerçek hikayeye dayanan The Bling Ring, Emma Watson’ın ilk önemli yetişkin rolü olarak kabul ediliyor. 2013 yılında yayınlanan filmdeki çete, şöhret ve servet arayan gençlerden oluşan Bling Ring olarak biliniyordu. Sofia Coppola’nın yönettiği filmde Emma Watson, gerçek hayatta Alexis Neiers isimli çete üyesine yanan Nicki Moore rolünü üstlendi.

Psikolojik gerilim ve gizemin ağır bastığı Regression

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmeni: Alejandro Amenábar

Çıkış tarihi: 2015

IMDB: 5,7

Rotten Tomatoes: %15

2015 yılında gösterime giren filmde Emma Watson, ünlü İspanyol film yapımcısı Alejandro Amenabar’ın filminde başrolü oynadı. Regression, ünlü oyuncu Ethan Hawke’un, genç kızını taciz ettiğini itiraf eden fakat buna dair hiçbir anısı olmayan adamın vakasını araştıran bir polis dedektifi olarak rol aldığı psikolojik bir gerilim filmi.

Emma Watson filmde, saldırının maskeli birkaç kişi tarafından yapıldığını iddia eden genç kızı canlandırıyor. Çoğunlukla olumsuz eleştiriler alan film ortalama bir IMDb puanına sahip.

Watson'ın Harry Potter serisinden sonraki ilk filmi: The Tale of Despereaux

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmeni: Sam Fell, Robert Stevenhagen

Çıkış tarihi: 2008

IMDB: 6,1

Rotten Tomatoes: %57

Bir animasyon filmi olan The Tale of Despereaux, Emma Watson’ın Harry Potter serisinin dışında yaptığı ilk film. 2003 tarihli animasyon Prenses Bezelye’nin, kaçırılan arkadaşı Despereaux’nun kaybolması üzerine yola çıkmasını hikayeleştiriyor. Prensesi kurtarmak için yola çıkan genç fare hakkındaki film 2003 yılında yazılmış bir romana dayanan bir film. Emma Watson, The Tale of Despereaux’da prensesi seslendiriyor.

Dünyanın sonuna mizahi bir bakış açısı: This is the End

Tür: Komedi

Yönetmeni: Evan Goldberg, Seth Rogen

Çıkış tarihi: 2013

IMDB: 6,6

Rotten Tomatoes: %83

The Bling Ring’deki yükselişi ile kendini kanıtlayan Emma Watson, aynı yıl bir komedi filminde de oynadı. Seth Rogen ve Evan Goldberg filmi olan This is the End ile Emma Watson, farklı film türlerinde farklı rollerde rol alabildiğini göstermiş oldu. Dünyanın sonunu mizahi bir şekilde anlatan filmde herkes kendisinin bir üst versiyonunu oynuyor. Emma Watson’ı ise James Franco’nun partisinde biri olara izliyoruz.

Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan My Week with Marilyn

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmeni: Simon Curtis

Çıkış tarihi: 2011

IMDB: 6,9

Rotten Tomatoes: %83

1956’da geçen ve gerçek bir hikayeden alınan My Week with Marilyn, Marilyn Monroe’nun hayatından bir haftalık bir kesiti anlatıyor. Emma Watson söylentilere göre Harry Potter serisi bitene kadar herhangi bir aksiyon filminde yer almayı reddediyordu.

Tarihi bir olayı anlatan Colonia:

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmeni: Florian Gallenberger

Çıkış tarihi: 2015

IMDB: 7,1

Rotten Tomatoes: %27

Harry Potter serisi bittikten sonra çocuk oyuncu olarak anılmak istemeyen Emma Watson, 2015 yılında yetişkin kariyeri üzerinde çalışmaya devam etti. Tarihi bir gerilim filmi olan Colonia, 1973 Şili askeri kupası sırasında geçiyor. Emma Watson’ı, Colonia’da kocasının kaçırılmasının ardından bir tarikata katılan Lena adında bir kadını canlandırıyor. Her ne kadar Rotten Tomatoes puanı çürük olmasına rağmen, IMDb kullanıcıları filme daha büyük ilgi gösterdi.

Bir masalın masal kadar iyi uyarlaması: Beauty and the Beast

Tür: Aile, Fantastik, Müzikal

Yönetmeni: Bill Condon

Çıkış tarihi: 2017

IMDB: 7,1

Rotten Tomatoes: %71

Emma Watson’ın 2017 yılında Harry Potter kariyerinin bitmesinden bu yana oynadığı en yüksek profilli rolünü Beauty and the Beast ile yakaladı. Watson’ın kariyerinin Harry Potter filmleri dışındaki en büyük finansal başarısı olan film Watson’a 1,2 milyar dolar kazandırdı. Film ayrıca Watson’a bir MTV ödülü kazandırdı.

Klasikler arasındaki Küçük Kadınlar romanından uyarlanan: Little Woman

Tür: Dram, Romantik

Yönetmeni: Greta Gerwig

Çıkış tarihi: 2019

IMDB: 7,8

Rotten Tomatoes: %95

Emma Watson’ın 2019’un en iyi filmlerin biri olan Little Woman, yılının da en iyi filmlerinden biri. Greta Gerwig’in klasik Little Woman romanından uyarlanan film, romanına da oldukça sadık bir yapım. Emma Watson, Meg March, Saoirse Ronan Jo ve Florence Pugh Amy’yi kız kardeşler olarak izlediğimiz Little Woman, Watson’ın IMDb’de en yüksek puanlı ikinci filmi.

Listenin en iyi filmi: The Perks of Being a Flower

Tür: Dram, Romantik

Yönetmeni: Stephen Chbosky

Çıkış tarihi: 2012

IMDB: 8,0

Rotten Tomatoes: %85

The Perks of Being a Flower, yönetmenin kendi kitabının hikayesine dayanıyor. Filmde Watson dışında, çocukluğundan beri oyunculuk yapan Logan Lerman da bulunuyor.- The Perks of Being a Flower’da Leman, lisedeki birinci yılı hakkında yazan bir genç olan Charlie’yi canlandırıyor. Emma Watson’ı ise filmde Charlie’nin tanıştığı ve yakın arkadaşlık kurduğu biz kız rolünde görüyoruz. The Perks of Being a Flower, Emma Watson'ın IMDb'de yer alan en yüksek puana sahip filmi.