Emma Watson, Harry Potter serisinde Hermione Granger karakterini oynayarak adını tüm dünyada duyuran başarılı bir aktris. 11 yaşında, henüz küçük bir kızken oynamaya başladığı Harry Potter serisini, 10 yıl sonra 21 yaşında bir genç kadın olarak bitiren Emma Watson birçok başarılı filmde de oynadı.
Büyük bir seride oynayan bir çocuk oyuncudan fazlası olduğunu kanıtlayan Emma, 2007’den itibaren film ve dizilerde daha fazla yer almaya başladı. Filmlerinde güçlü bir kadın şarkıcı, isimsiz, hayatta kalmış bir kadın ya da dünyanın en büyük şirketinde sosyal medya danışmanı olarak rol alan Emma, tekdüze bir sanatçı olmadığını da oynadığı rollerle bizlere göstermiş oluyor. Yaptığı yardım ve sosyal sorumluluk kampanyalarıyla da adından söz ettiren Emma Watson’ın, Hermione Granger olmadığı en iyi 10 filmini sizler için listeledik.
Emma Watson'ın Harry Potter serisi dışındaki en iyi filmleri:
- The Circle
- The Bling Ring
- Regression
- The Tale of Desperaux
- This is the End
- My Week with Marilyn
- Colonia
- Beauty and the Beast
- The Perks of Being a Flower
- Little Women
Şahane bir kadroya sahip olsa da iyi yorumlar almayan The Circle
- Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim
- Yönetmeni: James Ponsoldt
- Çıkış tarihi: 2017
- IMDB: 5,3
- Rotten Tomatoes:%15
Emma Watson’ın IMDb puanlarına göre en başarısız filmi kabul edilen The Circle, George Orwell edebiyatı tarzında ütopik bir dünyada yaşananları anlatıyor. Tom Hanks’in başrolünü üstlendiği The Circle’da, Emma Watson’ı dünyanın en büyük sosyal medya şirketinde iş bulan Mae isimli bir kadın olarak izliyoruz. Sonrasında şirketin kurucusunun teşvik ettiği, etik ve mahremiyet sınırlarını test eden Emma, oyunculuğuyla çok da parlak bir film olmayan The Circle’ı iyi yapan detaylardan biri.
Gerçek hayat uyarlaması: The Bling Ring
- Tür: Biyografi, Suç, Dram
- Yönetmeni: Sofia Coppola
- Çıkış tarihi: 2013
- IMDB: 5,6
- Rotten Tomatoes: %60
Kaliforniya’da ünlülerin evlerini soyan bir grup insan hakkında gerçek hikayeye dayanan The Bling Ring, Emma Watson’ın ilk önemli yetişkin rolü olarak kabul ediliyor. 2013 yılında yayınlanan filmdeki çete, şöhret ve servet arayan gençlerden oluşan Bling Ring olarak biliniyordu. Sofia Coppola’nın yönettiği filmde Emma Watson, gerçek hayatta Alexis Neiers isimli çete üyesine yanan Nicki Moore rolünü üstlendi.
Psikolojik gerilim ve gizemin ağır bastığı Regression
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yönetmeni: Alejandro Amenábar
- Çıkış tarihi: 2015
- IMDB: 5,7
- Rotten Tomatoes: %15
2015 yılında gösterime giren filmde Emma Watson, ünlü İspanyol film yapımcısı Alejandro Amenabar’ın filminde başrolü oynadı. Regression, ünlü oyuncu Ethan Hawke’un, genç kızını taciz ettiğini itiraf eden fakat buna dair hiçbir anısı olmayan adamın vakasını araştıran bir polis dedektifi olarak rol aldığı psikolojik bir gerilim filmi.
Emma Watson filmde, saldırının maskeli birkaç kişi tarafından yapıldığını iddia eden genç kızı canlandırıyor. Çoğunlukla olumsuz eleştiriler alan film ortalama bir IMDb puanına sahip.
Watson'ın Harry Potter serisinden sonraki ilk filmi: The Tale of Despereaux
- Tür: Animasyon, Macera, Komedi
- Yönetmeni: Sam Fell, Robert Stevenhagen
- Çıkış tarihi: 2008
- IMDB: 6,1
- Rotten Tomatoes: %57
Bir animasyon filmi olan The Tale of Despereaux, Emma Watson’ın Harry Potter serisinin dışında yaptığı ilk film. 2003 tarihli animasyon Prenses Bezelye’nin, kaçırılan arkadaşı Despereaux’nun kaybolması üzerine yola çıkmasını hikayeleştiriyor. Prensesi kurtarmak için yola çıkan genç fare hakkındaki film 2003 yılında yazılmış bir romana dayanan bir film. Emma Watson, The Tale of Despereaux’da prensesi seslendiriyor.
Dünyanın sonuna mizahi bir bakış açısı: This is the End
- Tür: Komedi
- Yönetmeni: Evan Goldberg, Seth Rogen
- Çıkış tarihi: 2013
- IMDB: 6,6
- Rotten Tomatoes: %83
The Bling Ring’deki yükselişi ile kendini kanıtlayan Emma Watson, aynı yıl bir komedi filminde de oynadı. Seth Rogen ve Evan Goldberg filmi olan This is the End ile Emma Watson, farklı film türlerinde farklı rollerde rol alabildiğini göstermiş oldu. Dünyanın sonunu mizahi bir şekilde anlatan filmde herkes kendisinin bir üst versiyonunu oynuyor. Emma Watson’ı ise James Franco’nun partisinde biri olara izliyoruz.
Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan My Week with Marilyn
- Tür: Biyografi, Dram
- Yönetmeni: Simon Curtis
- Çıkış tarihi: 2011
- IMDB: 6,9
- Rotten Tomatoes: %83
1956’da geçen ve gerçek bir hikayeden alınan My Week with Marilyn, Marilyn Monroe’nun hayatından bir haftalık bir kesiti anlatıyor. Emma Watson söylentilere göre Harry Potter serisi bitene kadar herhangi bir aksiyon filminde yer almayı reddediyordu.
Tarihi bir olayı anlatan Colonia:
- Tür: Biyografi, Dram, Tarih
- Yönetmeni: Florian Gallenberger
- Çıkış tarihi: 2015
- IMDB: 7,1
- Rotten Tomatoes: %27
Harry Potter serisi bittikten sonra çocuk oyuncu olarak anılmak istemeyen Emma Watson, 2015 yılında yetişkin kariyeri üzerinde çalışmaya devam etti. Tarihi bir gerilim filmi olan Colonia, 1973 Şili askeri kupası sırasında geçiyor. Emma Watson’ı, Colonia’da kocasının kaçırılmasının ardından bir tarikata katılan Lena adında bir kadını canlandırıyor. Her ne kadar Rotten Tomatoes puanı çürük olmasına rağmen, IMDb kullanıcıları filme daha büyük ilgi gösterdi.
Bir masalın masal kadar iyi uyarlaması: Beauty and the Beast
- Tür: Aile, Fantastik, Müzikal
- Yönetmeni: Bill Condon
- Çıkış tarihi: 2017
- IMDB: 7,1
- Rotten Tomatoes: %71
Emma Watson’ın 2017 yılında Harry Potter kariyerinin bitmesinden bu yana oynadığı en yüksek profilli rolünü Beauty and the Beast ile yakaladı. Watson’ın kariyerinin Harry Potter filmleri dışındaki en büyük finansal başarısı olan film Watson’a 1,2 milyar dolar kazandırdı. Film ayrıca Watson’a bir MTV ödülü kazandırdı.
Klasikler arasındaki Küçük Kadınlar romanından uyarlanan: Little Woman
- Tür: Dram, Romantik
- Yönetmeni: Greta Gerwig
- Çıkış tarihi: 2019
- IMDB: 7,8
- Rotten Tomatoes: %95
Emma Watson’ın 2019’un en iyi filmlerin biri olan Little Woman, yılının da en iyi filmlerinden biri. Greta Gerwig’in klasik Little Woman romanından uyarlanan film, romanına da oldukça sadık bir yapım. Emma Watson, Meg March, Saoirse Ronan Jo ve Florence Pugh Amy’yi kız kardeşler olarak izlediğimiz Little Woman, Watson’ın IMDb’de en yüksek puanlı ikinci filmi.
Listenin en iyi filmi: The Perks of Being a Flower
- Tür: Dram, Romantik
- Yönetmeni: Stephen Chbosky
- Çıkış tarihi: 2012
- IMDB: 8,0
- Rotten Tomatoes: %85
The Perks of Being a Flower, yönetmenin kendi kitabının hikayesine dayanıyor. Filmde Watson dışında, çocukluğundan beri oyunculuk yapan Logan Lerman da bulunuyor.- The Perks of Being a Flower’da Leman, lisedeki birinci yılı hakkında yazan bir genç olan Charlie’yi canlandırıyor. Emma Watson’ı ise filmde Charlie’nin tanıştığı ve yakın arkadaşlık kurduğu biz kız rolünde görüyoruz. The Perks of Being a Flower, Emma Watson'ın IMDb'de yer alan en yüksek puana sahip filmi.