Emniyet Kemeri Neden Geri Toplanmaz? Nasıl Çözülür?

Emniyet kemerinin yavaş toplanması veya tamamen açıkta kalması kirlenen kemer kumaşından geri sarma mekanizmasındaki sorunlara kadar farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu içeriğimizde emniyet kemeri neden geri toplanmaz, hangi kontrolleri yapabileceğinizi ve mekanizmaya ne zaman müdahale edilmemesi gerektiğini anlatıyoruz.

Emniyet kemerini çıkardığınızda kemerin kendiliğinden makaranın içine dönmesi gerekir. Kemer eskisine göre ağır hareket ediyor, yarıda kalıyor veya elinizle yönlendirmeden toplanmıyorsa sistemde sürtünme ya da mekanik bir problem olabilir.

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Emniyet kemeri neden geri toplanmaz? Kemerin kıvrılması, yüzeyinde kir birikmesi, üst kılavuzda fazla sürtünme oluşması veya toplayıcı mekanizmanın zayıflaması başlıca ihtimaller arasındadır. Emniyet kemeri doğrudan güvenlikle ilgili bir parça olduğu için yapılacak müdahalelerin mekanizmanın çalışma biçimini değiştirmemesi gerekir.

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Emniyet kemeri neden geri toplanmaz?

Emniyet kemerinin iç kısmında kemeri geri saran yaylı bir makara mekanizması bulunur. Kemeri bıraktığınızda bu mekanizma kumaşı tekrar içeri çeker. Sistemin herhangi bir noktasında sürtünme arttığında kemer yavaşlayabilir veya tamamen toplanmadan kalabilir.

İlk kontrol edilebilecek yer kemerin kendisidir. Kumaş bir noktada katlanmış veya kendi etrafında dönmüşse üst kılavuzdan rahat geçemez. Kemerin koltuk ile trim parçaları arasında sıkışması da benzer bir sonuç oluşturabilir.

Uzun yıllar kullanılan kemerlerin yüzeyinde ter, toz ve farklı kirler birikebilir. Kumaş sertleştiğinde kılavuzdan geçerken oluşan direnç artar. Toplayıcı mekanizma hâlâ çalışsa bile kemeri tamamen içeri çekmekte zorlanabilir.

Sorun yalnızca kir ve sürtünmeden kaynaklanmaz. Geri sarma mekanizmasındaki yay veya makara sistemi de arızalanabilir. Kemer temiz ve düzgün olduğu hâlde hiç geri dönmüyorsa mekanik bölümün kontrol edilmesi gerekir.

Ani şekilde ortaya çıkan sorunlarda kemerin bir trim parçasına sıkışıp sıkışmadığına da bakılabilir.

Kirlenen emniyet kemeri nasıl temizlenir?

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Yavaş toplanan bir emniyet kemerinde temizlik fark yaratabilir. Kemer mümkün olduğunca dışarı çekildiğinde yıllar içinde kumaş üzerinde biriken kir daha rahat görülebilir. Ancak kemeri sert biçimde son noktasına çekmek yerine kontrollü hareket etmek gerekir.

Temizlik için kemer malzemesine zarar vermeyecek hafif bir temizleme yöntemi tercih edilmelidir. Güçlü kimyasallar, çamaşır suyu ve kumaşın yapısını bozabilecek çözücüler emniyet kemerinde kullanılmamalıdır. Emniyet kemerinin dayanımı görünüşünden daha kritik olduğu için kumaşı zayıflatabilecek uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Temizlenen kemerin tamamen kuruması beklenmelidir. Islak şekilde makaranın içine sarılması nemin mekanizmanın bulunduğu bölgeye taşınmasına ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Kemer kuruduktan sonra birkaç kez kontrollü biçimde açılıp bırakılarak geri sarma davranışı gözlemlenebilir. Temizlikten sonra belirgin şekilde hızlanıyorsa sorun büyük ölçüde kumaş ve kılavuz üzerindeki sürtünmeden kaynaklanmış olabilir.

Kumaş üzerinde kesik, ciddi yıpranma veya liflerde bozulma görülüyorsa temizlikle yetinmek yerine kemerin güvenlik açısından değerlendirilmesi daha doğru olur.

Emniyet kemerine yağlayıcı sıkılır mı?

Yavaş çalışan bir mekanizmada ilk akla gelen çözümlerden biri yağlayıcı kullanmak olabilir. Emniyet kemerinde ise rastgele yağ, silikon sprey veya başka bir kimyasal uygulamak doğru bir yaklaşım değildir.

Kemer kumaşına uygulanan ürün malzemenin özelliklerini etkileyebilir, yüzeyi kir tutar hâle getirebilir veya kıyafetlere bulaşabilir. Bazı kimyasalların sentetik kemer lifleri üzerindeki uzun vadeli etkileri de dışarıdan anlaşılmaz.

Toplayıcı mekanizmanın içerisine yağlayıcı püskürtmek daha büyük bir sorun yaratabilir. Modern emniyet kemeri sistemleri yalnızca basit bir yaydan oluşmaz. Kaza sırasında kemeri kilitleyen mekanizma ve bazı araçlarda piroteknik gergi sistemi aynı bölgede yer alabilir.

Bu nedenle mekanizmayı açıp yayı germeye çalışmak veya içerisine kimyasal uygulamak güvenli bir ev tipi onarım sayılmaz. Sorun temizlik, kıvrılma ve erişilebilir kılavuz kontrolleriyle çözülmüyorsa toplayıcı ünitenin uzman tarafından incelenmesi gerekir.

Emniyet kemerinde amaç yalnızca kemerin hızlı toplanmasını sağlamak değil, kaza anındaki kilitleme ve gergi işlevlerini de korumaktır.

Emniyet kemeri mekanizması bozulduğu nasıl anlaşılır?

Kemer tamamen dışarıda kalıyor ve bırakıldığında hiçbir geri çekme kuvveti hissedilmiyorsa toplayıcı mekanizmasında problem bulunabilir. Kemer birkaç santimetre geri gidip duruyorsa sıkışma veya makara içindeki bir sorun da araştırılabilir.

Kemeri çekerken sürekli takılma yaşanması da farklı bir belirtidir. Emniyet kemerleri ani çekişlerde kilitlenecek şekilde tasarlanır. Bu yüzden kemeri çok hızlı çektiğinizde durması normal olabilir. Yavaş ve düzgün çekildiğinde de sürekli kilitleniyorsa sistem kontrol edilmelidir.

Aracın yakın zamanda kaza geçirmiş olması daha kritik bir ayrıntıdır. Piroteknik kemer gergileri çarpışma sırasında devreye girmiş olabilir. Böyle bir durumda sistemi eski hâline getirmek için yalnızca kemeri tekrar sarmak yeterli değildir.

Gösterge panelinde hava yastığı veya SRS uyarı lambasının yanması da kemer gergisi ve bağlantılarıyla ilişkili bir arıza kodunun bulunabileceğini düşündürebilir. Diagnostik kontrol bu noktada sorunun hangi güvenlik bileşeninde kaydedildiğini gösterebilir.

Kemerin kilitleme işlevinde şüphe varsa araç normal kullanılıyor olsa bile problem geciktirilmemelidir.

Geri toplanmayan emniyet kemeri nasıl düzeltilir?

Önce kemerin kıvrılıp kıvrılmadığı ve koltuk ya da plastik kaplamalar arasında sıkışıp sıkışmadığı kontrol edilebilir. Kemerin geçtiği üst kılavuzda görünür kir varsa bu bölge de temizlenebilir. Kumaş kirlenmişse uygun şekilde temizlenip tamamen kurutulduktan sonra geri sarma hızı yeniden denenebilir.

Bu işlemlerden sonra kemer hâlâ çok yavaş dönüyorsa veya hiç toplanmıyorsa sorun geri sarma mekanizmasında olabilir. Mekanizmanın yayını açarak güçlendirmeye çalışmak güvenlik parçasına doğrudan müdahale anlamına gelir ve önerilmez.

Kaza geçirmiş araçlarda durum daha da hassastır. Gergi sistemi devreye girmişse ilgili parçaların üreticinin onarım prosedürüne göre değerlendirilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi gerekir. SRS sisteminde kayıtlı arızalar da kontrol edilmelidir.

Emniyet kemerinin kumaşında kesik, yanık, belirgin lif hasarı veya ciddi deformasyon varsa yalnızca geri sarma sorununa odaklanmak yeterli değildir. Kemerin kendisi de görevini güvenli şekilde yerine getiremeyebilir.

Kapı kapanırken dışarıda kalan bir kemer ilk bakışta yalnızca can sıkıcı görünebilir. Fakat aynı sistem kaza anında vücudu koltukta tutan parçadır. Temizlik ve kıvrılma kontrolü sorunu çözmüyorsa makarayı evde açmak yerine emniyet kemeri sistemini bir bütün olarak kontrol ettirmek çok daha doğru bir yaklaşım olur.