Son dönemin en popüler iletişim öğeleri arasına yer alan emojiler, bu yeni internet aracı sayesinde bir araya gelerek sanat eserleri oluşturabiliyor.

Hiyerogliflerde semboller kullanan insanlık olarak binlerce yıl sonra başladığımız noktaya geri dönmüş durumdayız. Günümüzde, iletişimde en sık kullanılan şeyler arasında emojiler var. Bu küçük resimler şimdi bir araya gelerek daha büyük resimler oluşturuyorlar.

Programcı ve tasarımcı Eric Lewis tarafından yapılan internet aracı, bir süredir internette ilgi görüyor. Bu siteye yüklenen fotoğraflar, gerçek zamanlı olarak emoji mozaiği haline getiriliyor. Oldukça eğlenceli bu aracın ortaya çıkardığı resimleri yakınlaşarak incelemek de mümkün.

Site, fotoğrafın tamamının benzer tonlarda olduğu bir kedi fotoğraf ile test edildiğinde, sonuç hiç de fena değil.

Van Gogh'un başyapıtı Yıldızlı Gece'nin emojilerle yapılmış hali de böyle gözüküyor:

Siteye buradan ulaşabilirsiniz. Siteye yüklediğiniz fotoğraflar anlık olarak emoji mozaiği haline geliyor.