Apple, AirPods kulaklıkları için kullanıcılara tanıdığı kişiye kılıf işlemesi özelliğine bazı yenilikler getirdi. Yeni olanaklara göre artık sipariş edilecek kulaklık kılıflarına emoji işlemeleri de uygulanabilecek.

AirPods Pro ürünündeki sevkiyat başarısı ile aksesuar kategorisinde arşa yükselen Apple, ürünün siparişlerine yetişmekte büyük zorluk çekmişti. Dünyanın dört bir yanından devasa boyutta talep alan ürün için şirket, şimdi yeni bir gelişme ile karşımıza çıkıyor.

Apple, çok satan aksesuarları AirPods Pro ve AirPods (2016) üzerinde bazı kişiselleştirme olanakları sağlıyor. Saklama kılıflarının üzerlerinde sizin seçiminize bırakılan işlemelerle sipariş edilebilen bu kablosuz kulaklıklar, artık yeni kişiselleştirme seçeneklerine sahip.

AirPods ve AirPods Pro ürünleri artık belli emoji karakterleri işlenmiş saklama kılıfları ile sipariş edilebilecek. Ürünlerin kişiselleştirme sayfalarından ulaşılabilen bu yeni seçenekler, “A’dan Emoji’ye yeni kişisel işleme seçenekleri” ifadeleri ile şirketin resmi internet sitesinde duyuruldu ve artık AirPods talipleri kulaklıklarının kılıflarını kendilerine özel seçtikleri bir emoji ile renkendirebilecekler.

Seçenek miktarı oldukça fazla

Yeni özellik sayesinde müşterilerin AirPods ya da AirPods Pro alırken ürünün saklama kılıflarına işlenebilecek karakterlerin arasına tam 31 adet emoji eklendi. Yazı işlemesi ekleme özelliğinde olduğu bu emoji karakterler, kulaklık kılıfının tam ortasında ve şarj ışığının hemen altında bulunacaklar.

Kulaklık kılıflarına eklenebilecek emoji karakterlerinin arasında her zaman kullanıldığını gördüğümüz tanıdık işaretler mevcut. Alışıldık gülen suratlar, el işaretleri, kalpler ve yıldızların bulunduğu emoji işleme seçeneklerinin arasında birkaç tane de hayvan emojisi mevcut. Hatta isterseniz fiyatları 160 dolar ve 200 dolar arasında değişen kulaklıklarınızın kılıfının üzerine gülen dışkı emojisini bile işlemeniz mümkün.

Kılıfların üzerine sadece tek bir işleme seçeneği uygulanabiliyor. Yani yazı ve emoji aynı anda uygulanamayacağından aralarında bir seçim yapılması gerekiyor. Seçeceğiniz karakteri belirledikten sonra AirPods, kablosuz şarj kılıflı AirPods ve yeni AirPods Pro ürünlerini kendinize özel işlemelerle sipariş edebilirsiniz.