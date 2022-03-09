Employin5'tan İngilizce'yi Ana Vatanında Öğretecek Çekiliş

Türk kadın girişimci Zeynep Turudi tarafından kurulan ve yurt dışındaki işverenlerle iş arayanları bir araya getiren Employin5, Londra'da 2 haftalık İngilizce eğitimi çekilişi gerçekleştiriyor. İngiltere vizesi ve konaklama gibi pek çok avantajla çekilişin kazananına sunulacak.

İş arayışında olanlar ve nitelikli eleman peşinde koşan işyerlerini bir araya getiren insan kaynakları platformu Employin5.com, iş arayanlara özel ücretsiz bir çekiliş gerçekleştirecek. Türk kadın girişimci Zeynep Turudi’nin kurucusu olduğu platform, iş arayanları İngilizce’nin ana vatanı Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’ya 2 haftalık ücretsiz iş İngilizcesi eğitimine gönderecek.

Halihazırda İngiltere, ABD, Kanada, İskoçya ve İrlanda’da birçok işverenin doğru elemanı Türkiye’den bulmasına yardımcı olan platform, yapılacak çekilişte kazanan talihliye Londra’da İngilizce eğitiminin yanı sıra İstanbul – Londra uçak bileti, İngiltere vizesi, 2 haftalık konaklama ve şehir içi ulaşım kartı da sunacak. Bununla birlikte çekilişe katılan bir kişiye Online İş İngilizcesi Eğitimi ve 10 kişiye Cambly İş İngilizcesi Eğitim Paketi hediye edilecek.

Çekilişe katılmak için bazı şartlar var:

Çekilişe katılmak için yapılması gerekenler oldukça basit. Platforma kaydolduktan sonra sizin için oluşturulan linki ne kadar çok arkadaşınıza gönderir ve bu linkten kaydolmasını sağlarsanız, çekilişi kazanma şansınız da bir o kadar artacak. 30 Mart 2022’de yapılacak çekilişe katılmak içinse bazı şartlar bulunuyor. Buna göre, çekilişe başvuracakların