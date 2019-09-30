Huawei Telefonların EMUI 10 Beta Alacakları Tarihler

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda duyurduğu EMUI 10 arayüzünün dağıtım planı belli oldu. Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre EMUI 10 beta güncellemesi, ekim ayının ortalarında P30 serisi başta olmak üzere dağıtılmaya başlanacak. 2019 yılının sonuna gelindiğinde ise 33 Huawei ve Honor modeli, EMUI 10 ve Magic UI 3.0 beta güncellemelerini almış olacak.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin akıllı telefon kullanıcıları için sunmuş olduğu Android 10 tabanlı arayüz "EMUI 10" geçtiğimiz dönemde tanıtıldı. Şirket, EMUI 10'la birlikte arayüze pek çok yeni özelliğin eklendiğini duyurdu. Bu özelliklerden en dikkat çekeni ise sistemin tamamını içeren bir karanlık mod. Yani bir uygulama, karanlık mod desteğine sahip olmasa da EMUI 10 sayesinde karanlık modda çalıştırılabilecek.

Huawei şimdi ise, EMUI 10'un tüketicilere nasıl dağıtılacağını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Huawei, 2019 yılının sonuna kadar 33 modelinin EMUI 10 beta yükseltmesini yapmış olacak. EMUI 10 beta güncellemesini ilk alacak model, tahmin edilebileceği üzere P30 serisi olacak. Dilerseniz şimdi de, Huawei'nin EMUI 10 güncelleme takvimine detaylı olarak bakalım.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre P30 serisi, EMUI 10 beta güncellemesini çok kısa bir süre sonra, ekim ayının ortalarında almaya başlayacak. Ekim ayının sonuna gelindiğinde ise Mate 20 ve P20 serisinin EMUI 10 beta güncellemelerinin dağıtımına başlanacak. Mate 10 serisinin EMUI 10 açık beta testleri ise kasım ayı itibarıyla başlayacak.

Huawei'nin alt markası olan ve Türkiye'de de tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilen Honor modelleri de güncelleme kapsamına alınmış durumda. Buna göre Honor'ın 20, 20 Pro, V20 ve Magic 2 modellerinin beta testi, ekim ayı sonunda başlayacak. Güncelleme kapsamında Magic UI 3.0 alacak olan diğer Honor modellerinin beta süreci ise kasım ve aralık aylarında yapılacak.

Huawei tarafından yapılan takvim doğrultusunda 2019 yılının sonuna geldiğimizde, 33 Huawei modeli Android 10'a yükseltilmiş olacak. Şirket, akıllı telefonlarına sunacağı birkaç beta sürüm güncellemesinin ardından tam sürüm dağıtımlarına başlayacak.