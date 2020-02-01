Dünyanın En Büyük Hava Aracı 'Airlander 10' Daha da Büyütüldü

Daha önce tasarımı nedeniyle alay konusu olan, ancak sahip olduğu özelliklerle oldukça ilgi çeken yarı elektrikli hava aracı Airlander 10, dünyanın en büyük hava aracı unvanına sahip. Ancak yeni geliştirmelerle beraber aracın uzunluğu daha da arttırıldı. Bununla beraber aracın uçuş kalitesi ve yakıt kullanımına dair bazı ekstra geliştirmeler de araca uygulandı.

Birçok kullanım alanına sahip hibrit hava aracı Airlander 10, üreticisi olan Hybrid Air Vehicles tarafından ‘dünyanın en uzun hava aracı’ olarak duyurulmuştu. Yeni geliştirmelerle birlikte çevre dostu özellikleri daha da güçlendirilen zeplin benzeri aracın, 23 Ocak’ta yapılan güncellemeyle birlikte daha da uzun olacağı duyuruldu.

BBC’nin aktardığına göre Airlander 10, önceki 92 metrelik iç mekân uzunluğundan %5 daha fazla uzunluk kazandırılarak 97 metre iç mekân uzunluğuna sahip bir araç haline getirildi. Görünüşünden dolayı ‘Flying Bum’, yani ‘Uçan Popo’ lakabı yakıştırılan araca sürüş kalitesinden yakıt kullanımına kadar birçok alanda geliştirmeler yapıldı.

Yapılan geliştirmeler neler?

Yapılan geliştirmelerle iç mekân uzunluğu 92 metreden 97 metreye çıkarılan dev araca özellikle çevre dostu olma yönünden oldukça önemli geliştirmeler yapıldı. İniş takımları ve aracın kendi şekli değiştirilerek güç kullanımında azalma elde edildi. Bu çalışma, Airlander 10’ün daha az yakıt kullanmasını ve dolayısıyla kendi sınıfından bir hava aracından %75 daha az hava kirliliğine neden olmasını sağladı. Açıklamalara göre araca aynı zamanda uçuş kalitesi ve kullanım açısından birçok gelişme daha yapıldı.

Airlander 10 son eklemelerle birlikte nasıl bir hava aracı haline geldi?

Airlander 10; güvenlik, savunma, lojistik, lüks seyahat, özel müşteri taşıma gibi birçok potansiyel amaca hizmet etmesi için tasarlandı. Birkaç yıldır bahsedilen ve geçtiğimiz ocak ayının başlarında ilk kez tasarımı tanıtılan araç, hibrit bir araç olarak geliştirildi. 5 gün boyunca göklerdeki seyahatine devam edebilen yarı elektrikli araç sıradan bir kalkış mekanizmasına sahip olmadığından dolayı buz, çöl, su demeden her türlü alanda kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor. Geliştirme süreci devam eden Airlander 10; 195 metrekare iç mekân büyüklüğüyle yolculara yemek, eğlence, konfor adına birçok olanak sağlayan, sessiz ve çevre dostu bir hava aracı olarak hizmet vermeyi bekliyor. Şimdilik bilinene göre araç 2024 yılında hizmete başlayacak.