Kariyer.net, yılın ilk yarısına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Böylelikle Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan meslekler ile en çok ilgi gösterilen sektörler belli olmuş oldu.

Türkiye'nin en popüler iş arama platformlarından Kariyer.net, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin bazı veriler paylaştı. Paylaşılan veriler, yılın ilk yarısında en çok iş ilanı yayımlayan sektörleri gözler önüne serdi. Öte yandan; ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan meslekler de belli olmuş oldu.

Kariyer.net verilerine göre yılın ilk yarısında en çok iş ilanı yayımlayan sektörler sırasıyla tekstil, sağlık ve gıda oldu. Ancak sağlık sektöründe de dikkat çeken bir husus vardı. Yapılan araştırmaya göre sağlık çalışanı açığı ciddi bir noktaya ulaşmış durumda. Zira sağlık sektöründeki ilanların sayısı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 28, ikinci çeyreğinde ise bir önceki yıla göre yüzde 18 artış gösterdi.

İş ilanlarına yapılan başvurunun en çok arttığı sektörler:

Kariyer.net araştırmasında, iş ilanlarına yapılan başvurulardaki artış da incelendi. Araştırmaya göre ilan başına yapılan başvurunun en çok arttığı sektörler; yüzde 53 ile sigortacılık, yüzde 48 ile havacılık, yüzde 43 ile telekomünikasyon, yüzde 19 ile de finans-ekonomi sektörü oldu.

Kariyer.net, mavi yakalılara ilişkin ilanların bulunduğu İşin Olsun ile ilgili de açıklamalar yaptı. Yapılan açıklama, mavi yakalıya olan ihtiyacın da arttığını gözler önüne serdi. Öyle ki İşin Olsun'daki ilanların sayısı yıllık bazda yüzde 13 artış gösterdi. Mavi yaka tarafında en çok ilanın yayımlandığı sektörler ise restoran, mutfak ve temizlik hizmetleri ile aşçılık oldu. İlan sayıları, restoran hizmetlerinde yüzde 29, mutfak hizmetlerinde yüzde 19, temizlik hizmetlerinde yüzde 34, aşçılık içinse yüzde 25 artış gösterdi.