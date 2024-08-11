Antik Roma’da, o dönem normal olsa da şimdi duyunca kulağa çok tuhaf gelen birçok meslek bulunuyordu. Cenaze palyaçoları mı dersiniz, ter temizleyiciler mi…

İmparatorların hüküm sürdüğü, gladyatörlerin savaştığı Antik Roma’da iş piyasası da epey hareketliydi. Halkın her kesiminden insan, türlü türlü işlerde çalıştı.

Kimisi eğlendirirken kimisi şoke edecek, seçkinlerin koltuk altı kıllarını yolma mesleğine kadar varan bu tuhaf işlerin neler olduğunu öğrenmeye hazırsanız birlikte bakalım.

Koltukaltı “temizleyicisi” mesleği vardı.

Kişisel bakım kategorisinde sayabileceğimiz bu işte insanlar, cımbız ve özel kremler kullanarak koltukaltı başta olmak üzere seçkinlerin vücut kıllarını temizliyordu.

Genellikle toplumun alt kesimlerinden olanlar veya köleler bu işi yapıyordu. Roma’daki güzellik standartlarını düşündüğümüzde ne kadar önemli bir iş olduğunu anlayabiliriz.

Ter “temizleyicisi” de vardı.

Gladyatörlerin katıldığı yarışmaların perde arkasında pek çok personel de vardı. Bunlardan bir kısmı ise gladyatörlerin terlerini temizleyen kişilerdi. “Stirigil” adlı, kavisli bir metal aletle vücuttaki teri, kiri ve bazen kanı kazıyorlardı.

Bunu yaparken bir yandan da masaj ile gladyatörlerin performansını ve refahını da artırmaya çalışıyorlardı.

Cenaze palyaçolarına ne dersiniz?

Kutsallık ve saygısızlık arasındaki çizginin çoğu zaman bulanık olduğu Roma’da cenaze palyaçoları en ilginç mesleklerden biriydi. Archimimus adlı bu palyaçolar, kişiyi onurlandırmanın ve ölümsüzleştirmenin bir yolu olarak görülüyordu.

Palyaçolar, genellikle maske takarak ölen kişiyi taklit etmeye çalışıyordu. Hareketlerini ona benzetiyordu. Yani aslında rolü eğlendirmek değil, sembolik olmaktı. Yine de enteresan bir gelenek olduğu inkâr edilemez.

Yiyecek tadımcıları, ölümü göze alıyordu.

Üst düzey yöneticileri hedef alan potansiyel zehirlenme girişimlerine karşı olarak hizmet eden yiyecek tadımcıları, suikastlerin yaygın olduğu o dönemler için epey önemli bir role sahipti.

Keskin tat ve koku duyusunun yanı sıra çeşitli yiyecek türleri ve hazırlama yöntemleri hakkında derin bilgilere sahiplerdi. Potansiyel bir tehlikenin sürekli farkında oldukları için en stresli mesleklerden biriydi.

İşte tüm bu meslekler, Antik Roma'da normal olarak kabul ediliyordu. Muhtemelen bildiğimizden çok daha fazlası var ancak bu kadarı bile şaşırtmaya yetiyor. Size en ilginç gelen hangi meslek oldu? Yorumlara yazın!

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