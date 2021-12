En Çok İndirilen Mobil Strateji Oyunları Analiz Edildi

App Store ve Google Play Store’da son dönemlerin en popüler oyunları analiz edildi. Yapılan analizler, yıllardır hayatımızda olan strateji türü oyunlarının egemenliğini ortaya koydu. Peki, aralarında aylık 38 milyon dolar kazanan yapımların bile olduğu oyunlar, bu başarıyı nasıl yakaladı?

Akıllı telefon ve tablet kullanımı, mobil oyun sektörünün her geçen gün biraz daha büyümesini sağladı. Geliştiriciler, piyasaya sürdükleri etkileyici oyunlarla milyonları peşinden sürüklerken, oyun tutkunları için de yepyeni kategoriler açılmış oldu. Yakın geçmişte Google Play Store ve App Store’daki oyun indirme istatistiklerini analiz eden SocialPeta ise son dönemlerin en popüler oyunlarını ve bu oyunların bu popülariteye nasıl ulaştığını ortaya koydu.

Yapılan analizler, son dönemlerin en popüler mobil oyunlarının genel olarak SLG, yani strateji türünün üyelerinden oluştuğunu gözler önüne seriyor. Üstelik yıllardır hayatımızda olan bazı mobil oyunlar, nispeten yeni yapımlardan çok daha iyi performans sergiliyorlar. Peki geliştiriciler, bu başarıya nasıl ulaştı. Gelin hep birlikte, SocialPeta’nın hazırladığı rapora yakından bakalım.

Son dönemlerin en popüler 20 mobil oyunu

PUBG Mobile: Arcane (Battle royale) 101 YüzBir Okey Plus (Masa oyunu) Mobile Legends: Bang Bang (MOBA) Pasha Pencer (RPG) Candy Crush SAGA (Bulmaca) Clash of Kings (SLG) Roblox (Macera) Gardenspaces (Bulmaca) Rise of Kingdoms (SLG) Slotomania (Casino) War Machines: Tanks Battle Game (SLG) Clash of Clans (SLG) Last Empire - War Z: Strategy (SLG) Game of Sultans - Royal Pets (RPG) Zynga Poker: Texas Holdem Game (Casino) Clash Royale (SLG) State of Survival: Zombie War (SLG) Top War: Battle Game (SLG) Royal Match (Bulmaca) Age of Z Origins: Tower Defance (SLG)

Yukarıdaki sıralamada da görebileceğiniz üzere; son dönemlerin en popüler mobil oyunları arasında strateji türü ön plana çıkıyor. Üstelik bu strateji oyunlarının çok büyük bir bölümü, yıllardır hayatımızın içerisindeler. Peki geliştiriciler, bu başarıya nasıl ulaştılar? İşte SocialPeta’nın en popüler strateji oyunlarıyla ilgili değerlendirmeleri…

Rise of Kingdoms:

SocialPeta’ya göre Rise of Kingdoms’un hala çok popüler olmasını sağlayan nedenlerin başında, influencerlar ile yapılan iş birlikleri geliyor. Ayrıca "Diğer oyuncularla mücadele et ve dünyayı ele geçir." şeklindeki net sloganlar, bu oyunu rakiplerinin önünde tutmayı başarıyor.

Clash of Kings:

Strateji türünün mobil oyun dünyasındaki en ünlü örneklerinden bir tanesi, hiç şüphesiz Clash of Kings. SocialPeta’ya göre 7 yıl önce piyasaya sürülen bu oyunun hala çok popüler olmasının nedeni, ünlü oyunlardan alıntılanmış ögeler. Pazarlama uzmanları, Clash of Kings’in Mount and Blade’e ait özelliklerden bol bol faydalanıyor olmasının, bu oyunu sektördeki en iyiler arasına soktuğunu düşünüyorlar.

Revenge of Sultans:

SocialPeta’nın yaptığı analizlere göre Revenge of Sultans isimli strateji oyununun albenisini artıran esas neden, tarihsel gerçeklik. 14. yüzyıl Orta Doğu’sunun çarpıcı bir şekilde anlatıldığını söyleyen analistler, tarihin o dönemi ile oyun arasında sıkı sıkıya bağlılık olduğunu, bunun da tarihe meraklı oyuncuları etkilediğini ifade ediyorlar.

Clash Royale:

SocialPeta’ya göre Clash Royale’in dünya çapında nam kazanabilmiş oluşunun esas nedeni, tek bir sunucu kullanıp tüm oyuncuları bu sunucuda birleştiriyor oluşu. Bunun farklı sunucular oluşturup oyuncuları kendi ülke ya da bölgelerindeki sunuculara ayırmaktan çok daha zor olduğunu ifade eden analistler, Clash Royale geliştiricilerinin yaptıkları ince ayarlamalar sayesinde zoru başardıklarını belirtiyorlar. SocialPeta’nın istatistikleri, bu oyunun Ekim 2021’de yalnızca App Store üzerinden 38 milyon dolar kazandığını ortaya koyuyor.

Tüm bu oyunlarla ilgili genel bir değerlendirme yapan SocialPeta, bir oyunun başarılı olabilmesi için o oyunun tek başına kaliteli olmasının yeterli olmadığını, çok iyi bir reklamcılık stratejisiyle desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Ancak yapılan her şeye rağmen, bir oyunun kalitesini onaylayacak tek bir mecra var. O mecra; mobil oyunseverlerin ta kendileri...