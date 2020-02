2019 Yılının En Çok İzlenen E-Spor Oyunları Açıklandı

Son yıllarda muhteşem bir büyüme oranı yakalayan e-spor sektörü, 2019 yılında da büyümesini katlanarak artırdı. Peki geçtiğimiz yıl boyunca en çok izlenen e-spor oyunu hangisi oldu?

Özellikle son 10 yılda muhteşem bir artış yaparak dünya genelinde adını duyuran yeni sektör e-spor, günümüzde bir kuşağı tamamen etkisi altına almış durumda. Elbette sektörün bu kadar büyümesini sağlayan en önemli şey, oynaması ve özellikle izlemesi eğlenceli oyunlardan geçiyor.

E-spor denilince genel olarak herkesin aklına şu üç oyun geliyor: League of Legends, Counter Strike: Global Offensive ve Dota 2. Bu üç oyun günümüzde her ne kadar eski sayılsa da hâlâ ölmediler ve milyonlar tarafından oynanıyor. E-spor sektörünün büyümesi de belki de bu üç oyuna büyük oranda bağanabilir.

E-spor oyunlarının hangisi en fazla izleyiciye ulaştı?

Peki her geçen yıl meraklısı artan e-spor sektöründe en çok izlenen oyun hangisi? E-sporun gelişimi ve yayıncılık hakkında analiz yapan Esports Charts organizasyonu, çevrimiçi olarak izlenen e-spor oyunlarının hangisinin en çok izlendiğini paylaştı.

Esports Charts’ın paylaştığı listeye göre League of Legends, 2019 yılı boyunca 487,7 milyon saatten fazla izlenerek listeyi resmen domine etti. League of Legends’ı ikincilikle takip eden Counter Strike: Global Offensive, 2019 yılı boyunca 284,3 milyon izleyici topladı.

Listenin üçüncü sırasında yer alan oyunsa Dota 2 oldu. Dota 2, 282,2 milyon saat izlenerek aslında ikinciliği kıl payı kaçırdı. Listenin ilk üçüyle sıralamadaki diğer isimler arasındaysa dev bir fark göründü. Dota 2’den sonra gelen Overwatch, yalnızca 80 milyon saat izlendi.

League of Legends, Riot Games’in sürekli getirdiği yeniliklerle birlikte güncelliğini korumaya devam ediyor ve her geçen gün daha çok oyuncuya hitap ediyor. Bununla birlikte dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve büyük ödüller dağıtan League of Legends turnuvaları da oyuncuları kendine çeken bir etmen.

League of Legends, CS: GO ve Dota 2 ağzımıza bu kadar yapışmışken bizim de aklımıza bir soru geldi: Sizce gelecekte e-spor sektörünü domine edecek yeni bir oyun olursa bu oyun ne olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.