GTA Online Herkese 1 Milyon Dolar Oyun Parası Dağıtıyor

Grand Theft Auto serisinin internet üzerinden çok oyunculu oynanan versiyonu GTA Online, oyuna giren her oyuncuya oyun içi parayla 1 milyon dolar veriyor. Oyuncuların tek yapması gereken 12 Şubat’tan önce oyuna giriş yapmak.

Grand Theft Auto serisi başlı başına bir fenomen olmuş durumdaydı. Bu açık dünya oyununun popülaritesi GTA’nın çevrimiçi ortama taşınmasını sağladı. Rockstar da GTA 5'in çevrimiçi versiyonu olan GTA Online oyununu sürekli olarak desteklemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda oyuna Diamond Casino Heist’i ekleyen GTA yapımcıları şimdi de oyunculara adeta piyango ikramiyesi gibi oyun içi para dağıtmaya karar verdi: 1 milyon dolar. Bu parayı almak ise oldukça kolay.

GTA Online’da 1 milyon doları almak için yapmanız gerekenler

GTA Online oyuncusuysanız ve yakın zamanda oyuna girdiyseniz bu ödülü muhtemelen almışsınızdır. Zira oyunda 1 milyon doları almak için tek yapmanız gereken oyuna giriş yapmak. Bir defa oyuna girdiğinizde 1 milyon dolarınız Maze Bank hesabınıza 72 saat içerisinde yansıtılıyor. Siz de ne isterseniz ona harcayabiliyorsunuz.

Öte yandan bu teklifin bir de zaman sınırı bulunuyor. 1 milyonu almak için öncelikli olarak 12 Şubat’tan önce oyuna giriş yapmış olmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu parayı almaya hak kazanamıyorsunuz.

1 milyon dolar, oyuna geçen yılın Eylül ayında eklenen Benefactor Kieger gibi araçları almak için yeterli olmasa da gayet iyi bir para. Ayrıca oyuncular, ister yeni başlasınlar ister oyunun veteranı olsunlar, bedava paraya hayır demeyecektir. Özellikle de gerçek anlamda bedavadan geliyorsa.

Rockstar GTA Online’ın başarısını kutluyor

2019 yılının Aralık ayı, Diamond Casino Heist’in oyuna eklenmesiyle birlikte en başarılı ayını yaşamıştı. Oyunun aktif oyuncu sayısı zirveye çıkarken Rockstar da bu başarıyı kutlamaya karar vermişti. Dağıtılan oyun içi paralar da bu kutlamanın bir parçası.

Rockstar’ın hediyeler verdiği tek oyuncu grubu da GTA Online oyuncuları değil. Red Dead Redemption 2’nin çevrimiçi kısmı Red Dead Online’a giren oyunculara da hediyeler veriliyor. Bu pakete ücretsiz Red Dead Online Kelle Avcısı lisansı, 25 bola ve 25 takip oku dahil. Bu ödülleri almak isteyen kişilerin ise 10 Şubat’a kadar oyuna girmesi gerekiyor.

Grand Theft Auto Online şu anda PC, PS3, PS4, Xbox 360 ve Xbox One üzerinden satılıyor.