Popüler çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türkiye'de 8 - 14 Kasım tarihlerini kapsayan haftada en çok izlenen dizi ve filmlerini açıklandı. Bu haftanın ülkemizde en çok izlenen filmler listesinin lideri Red Notice, diziler listesinin lideriyse Kulüp oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazılarıysa muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Netflix’in Türkiye ve tüm dünyada izlenen içerikleri arasındaysa zaman zaman farklılıklar olabiliyor.

Netflix de bizlere bu verileri ‘Netflix Top 10’ isimli hizmetiyle sunuyor. Netflix’in her hafta güncellediği ve Türkiye’de haftanın en çok izlenen filmlerini ve dizilerini gösterdiği liste, bu hafta Türkiye’de en çok izlenen filmin Red Notice, dizininse Kulüp olduğunu gösterdi. Gelin, 8 Kasım – 14 Kasım tarihlerini kapsayan haftada Türkiye’de en çok izlenen Netflix içeriklerine bakalım:

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok izlenen diziler:

Kulüp: Sezon 1

Arcane: Sezon 1

Squid Game: Sezon 1

You: Sezon 3

Narcos: Mexico: Sezon 3

Aşk 101: Sezon 2

You: Sezon 1

Locke & Key: Sezon 2

Maid

You: Sezon 2

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok izlenen filmler: