En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu!

Araştırma şirketi Counterpoint, 2025'in sonu itibarıyla en çok kullanılan akıllı telefon markalarını araştırdı. Elde edilen sonuçlar, Samsung ile Apple arasındaki rekabeti ortaya koydu. Ayrıca Çinli üreticilerin ne durumda oldukları da gözler önüne serilmiş oldu.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Akıllı telefon sektöründe bilindik analiz firmaları arasında yer alan Counterpoint, son çalışmasına dair verileri yayımladı. 2025'in sonu itibarıyla aktif olarak kullanılmakta olan akıllı telefonların analiz edildiği bu çalışma, çarpıcı detaylar ortaya koydu.

Counterpoint tarafından yapılan araştırma, 2025'te satılan akıllı telefonları değil, 2025 yılı itibarıyla aktif olarak kullanılan telefonları baz alıyor. Hâl böyle olunca sektördeki rekabet, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmiş oldu. Peki en çok kullanılan telefon markaları hangileri? Apple ve Samsung, rakiplerine kıyasla ne durumdalar?

İşte 2025 itibarıyla en çok kullanılan telefon markaları:

Başlıksız-1

Marka Pazar Payı
Apple Yüzde 25
Samsung Yüzde 19
Xiaomi Yüzde 12
OPPO Yüzde 8
vivo Yüzde 7
  • Tabloda yer alan değerlerin kabaca yuvarlatılmış hâlidir.

Yukarıdaki istatistikler, Apple ve Samsung'un pazarı açıkça domine ettiğini ortaya koyuyor. Öyle ki bu iki firmanın aktif kullanıcısı, tüm pazarın yüzde 40'tan fazlasını alıyor. İki marka arasındaki rakabete baktığımızda ise Apple'ın Samsung'u ezip geçtiğini görüyoruz. Neticede Samsung, her bütçeye uygun akıllı telefonlar sunuyor olmasına rağmen Apple'ı geçememiş durumda.

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler! iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Apple ile Samsung'u bir kenara bıraktığımızda Çinli üreticiler arasındaki durumu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Xiaomi, Redmi ve POCO gibi alt markalarının da yardımıyla listenin üçüncü sırasında yer alıyor ve yüzde 12'lik pazar payına sahip. Diğer markalar ise ne yazık ki istenilen düzeyde değiller.

