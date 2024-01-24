Kişilerin sorunlarını dile getirip çözüm aradıkları Şikayetvar, 2023 yılına ait verilerini yayımladı. Sonuçlar pek de şaşırtıcı değil.

Şikayetvar verilerine göre 2023 yılında site, ayda 28 milyon ziyaretçiyi ağırladı ve yıl boyunca 520 bin şikâyet çözüme kavuşturuldu. En çok şikâyet ise e-ticaret, finans ve internet servis sağlayıcılarından yana oldu. En çok merak edilen markalar ise Trendyol, WhatsApp ve Instagram olarak göze çarptı. Zamlar, dolandırıcılık, ilaçlara erişim sorunu ve vize almada yaşanan sorunlar yıl boyunca gündemde kaldı.

Platforma göre 2023 yılında kayıtlı marka sayısı 162 bin 48'ten 193 bin 993'e yükseldi. Yıl boyunca da toplam 521 bin 527 şikâyet çözümlendi. Yıl boyunca gerçekleştirilen şikâyet sayısı ise toplamda 3 milyon 624 bin 148 olarak gerçekleşti.

İşte rapordan öne çıkan noktalar:

En çok arama olan sektörler

e-Ticaret 43 milyon 40 bin 515 İnternet Servis Sağlayıcılar 31 milyo 536 bin 552 Finans 28 milyon 317 bin 931

En çok şikâyet artışı olan alanlar

Yetkili servisler (Beyaz eşya) %927 artış Finansal yatırım danışmanlık %866 artış Bilgisayar bileşenleri ve iç donanım markaları %649 artış

En çok merak edilen markalar

Trendyol 2 milyon 917 bin 253 WhatsApp 2 milyon 854 bin 054 Instagram 2 milyon 484 bin 104

En fazla şikayet çözen sektörler

Enlak ve inşaat %51 İnternet Platformları %48 Mobilya-Ev Tekstili %47

En çok şikâyet edilen iller (1000 kişi başına)

İstanbul 77,6 Antalya 72,8 Ankara 66,9 İzmir 62 Bayburt 54,3

En az şikâyet eden iller

Muş 2,2 Hakkâri 2,4 Adıyaman 2,5 Kars 3,1 Ağrı 3,2

Türkiye'nin vazgeçtiği sektörler (Şikayet sayısı en çok azalanlar)

Kiralık Villa-Ev -%57 Düğün Salonları -%50 Züccaciye Markaları -%49 Yabancı Kahveler -%44 Kripto Sanal-Dijital Para Borsası -%43

Kimse hiçbir sektörden memnun değil

Sektörel memnuniyet yüzdelerine baktığımızda da kimsenin herhangi bir sektörden memnun olduğunu söylemek çok mümkün değil. Müşterilerini en çok memnun eden sektör olan emlak ve inşaat sektöründe memnuniyet oranı %51 olurken onu takip eden sektörlerin tamamı %50'nin altında kaldı. İkinci sırada internet platformları yer aldı. Onu mobilya ve ev tekstili takip ederken dördüncü sırada gıda sektörü yer aldı.

2023 yılında dolandırıcılık vakaları da artarken bu yıl en çok karşılaşılan dolandırıcılık vakaları ise finans kuruluşları adıyla dolandırıcılık, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık, e-ticaret marka taklidiyle dolandırıcılık, devlet kurumları ve STK’ler adıyla dolandırıcılık, bahis siteleri adıyla dolandırıcılık, araç kiralama markaları adıyla dolandırıcılık ve burs vaadiyle dolandırıcılık şeklinde oldu.

2023 yılında gündem zamlar oldu

Şikayetvar kullanıcılarının en çok şikâyet ettiği konular arasında zamlar, özellikle de fahiş kira zamları öne çıktı. Öne çıkan diğer konular arasında maaş promosyonu, hayati ilaçlara ulaşmakta yaşanan zorluklar, IMEI kayıt yoğunluğu, vize almada yaşanan zorluklar, yetkili servislere yönelik şikâyetler şeklinde oldu.

En çok ziyaret edilen sektör ise 43 milyon 40 bin 515 ile e-ticaret olurken internet servis sağlayıcıları 31 milyon 536 bin 552, finans sektörü ise 28 milyon 317 bin 931 defa ziyaret edildi. En çok şikâyet de 487 bin 188 ile e-ticaret alanında geldi. Onu 405 bin 367 ile finans, 370 bin 556 ile internet servis sağlayıcıları, 323 bin 828 ile iletişim ve 319 bin 856 ile kargo ve nakliyat takip etti.

Geçtiğimiz yılın listesi ise şöyleydi: