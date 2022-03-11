Araştırma şirketi Counterpoint, 2021 yılının en çok satan akıllı telefonlarını açıkladı. En çok satan 10 modelden 7 tanesi Apple olarak karşımıza çıkarken, Xiaomi'nin 2, Samsung'un ise yalnızca 1 akıllı telefonu listeye girebildi.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint, 2021 yılının en çok satan akıllı telefonlarını açıkladı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 50'den fazla ülkede yapılan araştırma, geçtiğimiz yılın en çok tercih edilen akıllı telefonunun iPhone 12 olduğunu gözler önüne serdi. Listenin ilk 10 sırasına baktığımızda Apple'ın 7 model ile açık ara liderliğini görüyoruz. Samsung 1, Xiaomi ise 2 modelle listede kendisine yer buldu.

Counterpoint tarafından hazırlanan liste, 2021'in son dönemlerinde tanıtılan iPhone 13 ailesinin beklentiyi aşan ilgi gördüğünü gözler önüne seriyor. Zira iPhone 13, 2020'de duyurulan iPhone 12 Pro satışlarını bile geride bıraktı. Dilerseniz artık lafı daha fazla uzatmayalım ve geçtiğimiz yılın en çok satan telefonlarına yakından bakalım.

2021'de en çok satan akıllı telefonlar:

Apple iPhone 12 Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 13 Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A12 Xiaomi Redmi 9A Apple iPhone SE (2020) iPhone 13 Pro Max Xiaomi Redmi 9

Oluşturulan istatistiklere baktığımızda, en çok satan 10 model arasında yer alan Apple modellerinin tüm akıllı telefon satışlarındaki payının yüzde 14,2 olduğunu görüyoruz. Samsung ise bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy A12 ile en çok satanlar pazarından yalnızca yüzde 2'lik pay alabildi. Aynı oran Xiaomi için yüzde 3 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu durum, genel toplamda Samsung'un akıllı telefon satışında Apple'ı nasıl geçebildiğini merak etmenize neden olabilir. Akıllı telefon pazarında Samsung onlarca farklı model, Apple ise birkaç model ile yer aldığında Samsung popüler modeller listesinde fazla yer alamasa da toplam satışlarda Apple'ı geride bırakabiliyor.

Counterpoint, şirketler bazında da bazı araştırmalar yaptı. Örneğin Apple'ın 2021 yılındaki tüm satışlarının yüzde 41'ini yalnızca 3 akıllı telefon modeli oluşturmuştu. Bu 3 model; iPhone 12, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 13'tü. Xiaomi'nin en çok satanlar listesine girmesini sağlayan Redmi 9A ve Redmi 9 ise şirketin tüm satışlarının yüzde 22'sini kapsadı. Son olarak; 2021 yılında piyasada aktif olarak bulunabilen akıllı telefon modeli sayısının 4.200 olarak açıklandığını belirtelim.