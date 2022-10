ODD, Eylül 2022'ye ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini paylaştı. Açıklanan veriler, pazarda daralma olduğunu ancak Eylül 2022'nin Eylül 2021'den iyi geçtiğini gözler önüne seriyor. Ayrıca en çok satan marka ve modeller de belli olmuş durumda.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Eylül 2022'ye ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere baktığımızda; Eylül 2022'nin Eylül 2021'den daha hareketli geçtiğini gözler önüne seriyor. Zira bu dönemde otomobil pazarı yüzde 2,6, otomobil ve hafif ticari pazarı ise yüzde 8,7 artmış durumda.

ODD'nin açıkladığı verilere paralel olarak en çok satan otomobil marka ve modelleri de belli olmuş oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere baktığımızda; gerek 2022 yılının gerekse Eylül 2022'nin zirvedeki isminin Fiat Egea sedan olduğunu görüyoruz. Türkiye'de üretilen ve fiyatı kabul edilebilir düzeyde olan Egea sedan, tahtını kolay kolay kaptırmaz gibi görünüyor. Gelin önce en çok satan otomobillere sonra da Eylül 2022'nin nasıl geçtiğine yakından bakalım.

2022'de en çok satılan 10 otomobil modeli

Ocak-Eylül döneminde en çok satılan 10 otomobil modeli

Marka/Model Satış Adedi Fiat Egea Sedan 44.970 Renault Clio HB 26.094 Toyota Corolla 23.798 Dacia Duster 19.070 Fiat Egea Cross 17.865 Renault Megane Sedan 16.106 Hyundai i20 10.999 Renault Taliant 10.051 Hyundai Bayon 9.149 Volkswagen Passat 8.000

Fiat Egea sedan

Satış adedi: 44.970

Başlangıç fiyatı: 389.900 TL

Renault Clio

Satış adedi: 26.094

Başlangıç fiyatı: 403.000 TL

Toyota Corolla

Satış adedi: 23.798

Başlangıç fiyatı: 572.250 TL

Dacia Duster

Satış adedi: 19.070

Başlangıç fiyatı: 489.000 TL

Fiat Egea Cross

Satış adedi: 17.865

Başlangıç fiyatı: 449.900 TL

Renault Megane

Satış adedi: 16.106

Başlangıç fiyatı: 539.000 TL

Hyundai i20

Satış adedi: 10.999

Başlangıç fiyatı: 444.000 TL

Renault Taliant

Satış adedi: 10.051

Başlangıç fiyatı: 403.000 TL

Hyundai Bayon

Satış adedi: 9.149

Başlangıç fiyatı: 472.000 TL

Volkswagen Passat

Satış adedi: 8.000

Başlangıç fiyatı: 872.900 TL

Eylül 2022'de en çok satılan 10 otomobil model

Marka/Model Satış Adedi Fiat Egea 5.773 Toyota Corolla 2.638 Renault Megane Sedan 2.366 Fiat Egea Cross 2.275 Dacia Duster 2.134 Volkswagen Polo 1.277 Hyundai i20 1.058 Kia Stonic 961 Hyundai Bayon 917 Honda City 900

Fiat Egea sedan

Satış adedi: 5.773

Başlangıç fiyatı: 389.900 TL

Toyota Corolla

Satış adedi: 2.638

Başlangıç fiyatı: 572.250 TL

Renault Megane sedan

Satış adedi: 2.366

Başlangıç fiyatı: 539.000 TL

Fiat Egea Cross

Satış adedi: 2.275

Başlangıç fiyatı: 449.900 TL

Dacia Duster

Satış adedi: 2.134

Başlangıç fiyatı: 489.000 TL

Volkswagen Polo

Satış adedi: 1.277

Başlangıç fiyatı: 490.000 TL

Hyundai i20

Satış adedi: 1.058

Başlangıç fiyatı: 444.000 TL

Kia Stonic

Satış adedi: 961

Başlangıç fiyatı: 517.000 TL

Hyundai Bayon

Satış adedi: 917

Başlangıç fiyatı: 472.000 TL

Honda City

Satış adedi: 900

Başlangıç fiyatı: 550.200 TL

2022'de en çok satılan 10 otomobil markası

Ocak-Eylül döneminde en çok satan 10 otomobil markası

Marka Satış Adedi Fiat 64.479 Renault 55.593 Volkswagen 38.552 Hyundai 31.571 Toyota 26.845 Dacia 26.634 Opel 19.540 Honda 16.283 Peugeot 14.700 Citroen 14.401

Eylül 2022'de en çok satan 10 otomobil markası

Marka Satış Adedi Fiat 8.138 Volkswagen 4.393 Renault 4.202 Hyundai 3.024 Toyota 2.953 Dacia 2.773 Kia 2.161 Citroen 2.101 Honda 1.958 Opel 1.913

Eylül ayında 62.084 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı!

ODD'nin açıkladığı verilere baktığımızda, Eylül 2022'de 62.084 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu satışların 44.681 adedini otomobiller,17.403 adedini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Genel pazar büyüklüğü son 10 yıllık ortalamanın binde 2 üzerine çıkarken, otomobil satışları ise son 10 yılın Eylül ayı ortalamasından yüzde 5,1 düşüktü. Satış rakamlarına yıl bazında baktığımızda ise 520.530 adet satış gerçekleştirildiğini, bu satış rakamının geçtiğimiz yıldan yüzde 6,7 düşük olduğunu görüyoruz. Bu arada; 2022 yılında gerçekleştirilen 399.224 adet otomobil satış rakamının geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 8,2 düşük olduğunu belirtelim.

Düşük vergili C segment otomobiller, yılın en çok tercih edilen kategorisi oldu!

ODD verilerine segmentler bazında baktığımızda, ülkemizin acı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Gerek 2022 yılının tamamında gerekse eylül ayında en çok satış yapılan segment, düşük vergi oranlı C segment oldu. Öyle ki 2022'de satılan her 100 otomobilin 50,4'ü C segmentindeydi. Bu segmenti 148.550 adet satış ve yüzde 37,2 pay oranı ile B segmenti takip etti. Lükse çıktığımız D, E ve F segment otomobil satışları ise pazar genelinde yok denecek kadar düşük.

Benzin ve dizel otomobil satışları düşerken, hibrit ve elektrikli modeller ilgi görmeye başladı!

ODD'nin verilerinde dikkat çeken bir husus var. 2022 yılı araç satışlarına motor tipine göre baktığımızda; benzinli, dizel ve otogazlı araç satışlarının düştüğünü görüyoruz. Pazarın daraldığı bir dönemde bu durum elbette normal. Ancak hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında artış var. Özellikle de elektrikli araba satışları neredeyse 3 katına çıkmış durumda. Ancak yine de pazardaki hakimiyet, yüzde 70,5'le benzinli otomobillerde.

Manuel vites otomobiller, yavaş yavaş piyasadan çekiliyor!

Satış rakamlarını şanzıman tipleri üzerinden incelediğimizde, manuel vites otomobillerin her geçen gün biraz daha az sattığını görüyoruz. Zira 2022 yılı verilerine baktığımızda; D, E ve F segment araçların tamamının otomatik vitesti. C segmentin yüzde 67,5'i, B segmentin yüzde 83,6'sı, A segmentin ise yüzde 94,9'u otomatik vitesliydi. Otomatik vites araçlar, tüm satışların yüzde 77,5 gibi ezici çoğunluğunu oluşturdu.