2022'de En Çok Satan Otomobiller Belli Oldu: Zirve Yine Şaşırtmadı!

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ODD, Eylül 2022'ye ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini paylaştı. Açıklanan veriler, pazarda daralma olduğunu ancak Eylül 2022'nin Eylül 2021'den iyi geçtiğini gözler önüne seriyor. Ayrıca en çok satan marka ve modeller de belli olmuş durumda.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Eylül 2022'ye ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere baktığımızda; Eylül 2022'nin Eylül 2021'den daha hareketli geçtiğini gözler önüne seriyor. Zira bu dönemde otomobil pazarı yüzde 2,6, otomobil ve hafif ticari pazarı ise yüzde 8,7 artmış durumda.

ODD'nin açıkladığı verilere paralel olarak en çok satan otomobil marka ve modelleri de belli olmuş oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere baktığımızda; gerek 2022 yılının gerekse Eylül 2022'nin zirvedeki isminin Fiat Egea sedan olduğunu görüyoruz. Türkiye'de üretilen ve fiyatı kabul edilebilir düzeyde olan Egea sedan, tahtını kolay kolay kaptırmaz gibi görünüyor. Gelin önce en çok satan otomobillere sonra da Eylül 2022'nin nasıl geçtiğine yakından bakalım.

2022'de en çok satılan 10 otomobil modeli

Ocak-Eylül döneminde en çok satılan 10 otomobil modeli

Marka/Model Satış Adedi
Fiat Egea Sedan 44.970
Renault Clio HB 26.094
Toyota Corolla 23.798
Dacia Duster 19.070
Fiat Egea Cross 17.865
Renault Megane Sedan 16.106
Hyundai i20 10.999
Renault Taliant 10.051
Hyundai Bayon 9.149
Volkswagen Passat 8.000

Fiat Egea sedan

Fiat Egea

  • Satış adedi: 44.970
  • Başlangıç fiyatı: 389.900 TL

Renault Clio

Renault Clio

  • Satış adedi: 26.094
  • Başlangıç fiyatı: 403.000 TL

Toyota Corolla

Corolla

  • Satış adedi: 23.798
  • Başlangıç fiyatı: 572.250 TL

Dacia Duster

Dacia Duster

  • Satış adedi: 19.070
  • Başlangıç fiyatı: 489.000 TL

Fiat Egea Cross

Fiat egea cross

  • Satış adedi: 17.865
  • Başlangıç fiyatı: 449.900 TL

Renault Megane

Renault Megane

  • Satış adedi: 16.106
  • Başlangıç fiyatı: 539.000 TL

Hyundai i20

Hyundai i20

  • Satış adedi: 10.999
  • Başlangıç fiyatı: 444.000 TL

Renault Taliant

Renault Taliant

  • Satış adedi: 10.051
  • Başlangıç fiyatı: 403.000 TL

Hyundai Bayon

Hyundai Bayon

  • Satış adedi: 9.149
  • Başlangıç fiyatı: 472.000 TL

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

  • Satış adedi: 8.000
  • Başlangıç fiyatı: 872.900 TL

Eylül 2022'de en çok satılan 10 otomobil model

Marka/Model Satış Adedi
Fiat Egea 5.773
Toyota Corolla 2.638
Renault Megane Sedan 2.366
Fiat Egea Cross 2.275
Dacia Duster 2.134
Volkswagen Polo 1.277
Hyundai i20 1.058
Kia Stonic 961
Hyundai Bayon 917
Honda City 900

Fiat Egea sedan

Fiat egea sedan

  • Satış adedi: 5.773
  • Başlangıç fiyatı: 389.900 TL

Toyota Corolla

Toyota Corolla

  • Satış adedi: 2.638
  • Başlangıç fiyatı: 572.250 TL

Renault Megane sedan

renault megane

  • Satış adedi: 2.366
  • Başlangıç fiyatı: 539.000 TL

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross

  • Satış adedi: 2.275
  • Başlangıç fiyatı: 449.900 TL

Dacia Duster

Duster

  • Satış adedi: 2.134
  • Başlangıç fiyatı: 489.000 TL

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

  • Satış adedi: 1.277
  • Başlangıç fiyatı: 490.000 TL

Hyundai i20

Hyundai i20

  • Satış adedi: 1.058
  • Başlangıç fiyatı: 444.000 TL

Kia Stonic

Kia Stonic

  • Satış adedi: 961
  • Başlangıç fiyatı: 517.000 TL

Hyundai Bayon

Hyundai Bayon

  • Satış adedi: 917
  • Başlangıç fiyatı: 472.000 TL

Honda City

Honda City

  • Satış adedi: 900
  • Başlangıç fiyatı: 550.200 TL

2022'de en çok satılan 10 otomobil markası

Ocak-Eylül döneminde en çok satan 10 otomobil markası

Marka Satış Adedi
Fiat 64.479
Renault 55.593
Volkswagen 38.552
Hyundai 31.571
Toyota 26.845
Dacia 26.634
Opel 19.540
Honda 16.283
Peugeot 14.700
Citroen 14.401

Eylül 2022'de en çok satan 10 otomobil markası

Marka Satış Adedi
Fiat 8.138
Volkswagen 4.393
Renault 4.202
Hyundai 3.024
Toyota 2.953
Dacia 2.773
Kia 2.161
Citroen 2.101
Honda 1.958
Opel 1.913

Eylül ayında 62.084 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı!

Honda

ODD'nin açıkladığı verilere baktığımızda, Eylül 2022'de 62.084 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu satışların 44.681 adedini otomobiller,17.403 adedini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Genel pazar büyüklüğü son 10 yıllık ortalamanın binde 2 üzerine çıkarken, otomobil satışları ise son 10 yılın Eylül ayı ortalamasından yüzde 5,1 düşüktü. Satış rakamlarına yıl bazında baktığımızda ise 520.530 adet satış gerçekleştirildiğini, bu satış rakamının geçtiğimiz yıldan yüzde 6,7 düşük olduğunu görüyoruz. Bu arada; 2022 yılında gerçekleştirilen 399.224 adet otomobil satış rakamının geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 8,2 düşük olduğunu belirtelim.

Düşük vergili C segment otomobiller, yılın en çok tercih edilen kategorisi oldu!

ODD

ODD verilerine segmentler bazında baktığımızda, ülkemizin acı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Gerek 2022 yılının tamamında gerekse eylül ayında en çok satış yapılan segment, düşük vergi oranlı C segment oldu. Öyle ki 2022'de satılan her 100 otomobilin 50,4'ü C segmentindeydi. Bu segmenti 148.550 adet satış ve yüzde 37,2 pay oranı ile B segmenti takip etti. Lükse çıktığımız D, E ve F segment otomobil satışları ise pazar genelinde yok denecek kadar düşük.

Benzin ve dizel otomobil satışları düşerken, hibrit ve elektrikli modeller ilgi görmeye başladı!

motor tipine göre satışlar

ODD'nin verilerinde dikkat çeken bir husus var. 2022 yılı araç satışlarına motor tipine göre baktığımızda; benzinli, dizel ve otogazlı araç satışlarının düştüğünü görüyoruz. Pazarın daraldığı bir dönemde bu durum elbette normal. Ancak hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında artış var. Özellikle de elektrikli araba satışları neredeyse 3 katına çıkmış durumda. Ancak yine de pazardaki hakimiyet, yüzde 70,5'le benzinli otomobillerde.

Manuel vites otomobiller, yavaş yavaş piyasadan çekiliyor!

Şanzıman tipi

Satış rakamlarını şanzıman tipleri üzerinden incelediğimizde, manuel vites otomobillerin her geçen gün biraz daha az sattığını görüyoruz. Zira 2022 yılı verilerine baktığımızda; D, E ve F segment araçların tamamının otomatik vitesti. C segmentin yüzde 67,5'i, B segmentin yüzde 83,6'sı, A segmentin ise yüzde 94,9'u otomatik vitesliydi. Otomatik vites araçlar, tüm satışların yüzde 77,5 gibi ezici çoğunluğunu oluşturdu.
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