Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Eylül 2022'ye ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere baktığımızda; Eylül 2022'nin Eylül 2021'den daha hareketli geçtiğini gözler önüne seriyor. Zira bu dönemde otomobil pazarı yüzde 2,6, otomobil ve hafif ticari pazarı ise yüzde 8,7 artmış durumda.
ODD'nin açıkladığı verilere paralel olarak en çok satan otomobil marka ve modelleri de belli olmuş oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere baktığımızda; gerek 2022 yılının gerekse Eylül 2022'nin zirvedeki isminin Fiat Egea sedan olduğunu görüyoruz. Türkiye'de üretilen ve fiyatı kabul edilebilir düzeyde olan Egea sedan, tahtını kolay kolay kaptırmaz gibi görünüyor. Gelin önce en çok satan otomobillere sonra da Eylül 2022'nin nasıl geçtiğine yakından bakalım.
2022'de en çok satılan 10 otomobil modeli
Ocak-Eylül döneminde en çok satılan 10 otomobil modeli
|Marka/Model
|Satış Adedi
|Fiat Egea Sedan
|44.970
|Renault Clio HB
|26.094
|Toyota Corolla
|23.798
|Dacia Duster
|19.070
|Fiat Egea Cross
|17.865
|Renault Megane Sedan
|16.106
|Hyundai i20
|10.999
|Renault Taliant
|10.051
|Hyundai Bayon
|9.149
|Volkswagen Passat
|8.000
Fiat Egea sedan
- Satış adedi: 44.970
- Başlangıç fiyatı: 389.900 TL
Renault Clio
- Satış adedi: 26.094
- Başlangıç fiyatı: 403.000 TL
Toyota Corolla
- Satış adedi: 23.798
- Başlangıç fiyatı: 572.250 TL
Dacia Duster
- Satış adedi: 19.070
- Başlangıç fiyatı: 489.000 TL
Fiat Egea Cross
- Satış adedi: 17.865
- Başlangıç fiyatı: 449.900 TL
Renault Megane
- Satış adedi: 16.106
- Başlangıç fiyatı: 539.000 TL
Hyundai i20
- Satış adedi: 10.999
- Başlangıç fiyatı: 444.000 TL
Renault Taliant
- Satış adedi: 10.051
- Başlangıç fiyatı: 403.000 TL
Hyundai Bayon
- Satış adedi: 9.149
- Başlangıç fiyatı: 472.000 TL
Volkswagen Passat
- Satış adedi: 8.000
- Başlangıç fiyatı: 872.900 TL
Eylül 2022'de en çok satılan 10 otomobil model
|Marka/Model
|Satış Adedi
|Fiat Egea
|5.773
|Toyota Corolla
|2.638
|Renault Megane Sedan
|2.366
|Fiat Egea Cross
|2.275
|Dacia Duster
|2.134
|Volkswagen Polo
|1.277
|Hyundai i20
|1.058
|Kia Stonic
|961
|Hyundai Bayon
|917
|Honda City
|900
Fiat Egea sedan
- Satış adedi: 5.773
- Başlangıç fiyatı: 389.900 TL
Toyota Corolla
- Satış adedi: 2.638
- Başlangıç fiyatı: 572.250 TL
Renault Megane sedan
- Satış adedi: 2.366
- Başlangıç fiyatı: 539.000 TL
Fiat Egea Cross
- Satış adedi: 2.275
- Başlangıç fiyatı: 449.900 TL
Dacia Duster
- Satış adedi: 2.134
- Başlangıç fiyatı: 489.000 TL
Volkswagen Polo
- Satış adedi: 1.277
- Başlangıç fiyatı: 490.000 TL
Hyundai i20
- Satış adedi: 1.058
- Başlangıç fiyatı: 444.000 TL
Kia Stonic
- Satış adedi: 961
- Başlangıç fiyatı: 517.000 TL
Hyundai Bayon
- Satış adedi: 917
- Başlangıç fiyatı: 472.000 TL
Honda City
- Satış adedi: 900
- Başlangıç fiyatı: 550.200 TL
2022'de en çok satılan 10 otomobil markası
Ocak-Eylül döneminde en çok satan 10 otomobil markası
|Marka
|Satış Adedi
|Fiat
|64.479
|Renault
|55.593
|Volkswagen
|38.552
|Hyundai
|31.571
|Toyota
|26.845
|Dacia
|26.634
|Opel
|19.540
|Honda
|16.283
|Peugeot
|14.700
|Citroen
|14.401
Eylül 2022'de en çok satan 10 otomobil markası
|Marka
|Satış Adedi
|Fiat
|8.138
|Volkswagen
|4.393
|Renault
|4.202
|Hyundai
|3.024
|Toyota
|2.953
|Dacia
|2.773
|Kia
|2.161
|Citroen
|2.101
|Honda
|1.958
|Opel
|1.913
Eylül ayında 62.084 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı!
ODD'nin açıkladığı verilere baktığımızda, Eylül 2022'de 62.084 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu satışların 44.681 adedini otomobiller,17.403 adedini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Genel pazar büyüklüğü son 10 yıllık ortalamanın binde 2 üzerine çıkarken, otomobil satışları ise son 10 yılın Eylül ayı ortalamasından yüzde 5,1 düşüktü. Satış rakamlarına yıl bazında baktığımızda ise 520.530 adet satış gerçekleştirildiğini, bu satış rakamının geçtiğimiz yıldan yüzde 6,7 düşük olduğunu görüyoruz. Bu arada; 2022 yılında gerçekleştirilen 399.224 adet otomobil satış rakamının geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 8,2 düşük olduğunu belirtelim.
Düşük vergili C segment otomobiller, yılın en çok tercih edilen kategorisi oldu!
ODD verilerine segmentler bazında baktığımızda, ülkemizin acı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Gerek 2022 yılının tamamında gerekse eylül ayında en çok satış yapılan segment, düşük vergi oranlı C segment oldu. Öyle ki 2022'de satılan her 100 otomobilin 50,4'ü C segmentindeydi. Bu segmenti 148.550 adet satış ve yüzde 37,2 pay oranı ile B segmenti takip etti. Lükse çıktığımız D, E ve F segment otomobil satışları ise pazar genelinde yok denecek kadar düşük.
Benzin ve dizel otomobil satışları düşerken, hibrit ve elektrikli modeller ilgi görmeye başladı!
ODD'nin verilerinde dikkat çeken bir husus var. 2022 yılı araç satışlarına motor tipine göre baktığımızda; benzinli, dizel ve otogazlı araç satışlarının düştüğünü görüyoruz. Pazarın daraldığı bir dönemde bu durum elbette normal. Ancak hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında artış var. Özellikle de elektrikli araba satışları neredeyse 3 katına çıkmış durumda. Ancak yine de pazardaki hakimiyet, yüzde 70,5'le benzinli otomobillerde.
Manuel vites otomobiller, yavaş yavaş piyasadan çekiliyor!
Satış rakamlarını şanzıman tipleri üzerinden incelediğimizde, manuel vites otomobillerin her geçen gün biraz daha az sattığını görüyoruz. Zira 2022 yılı verilerine baktığımızda; D, E ve F segment araçların tamamının otomatik vitesti. C segmentin yüzde 67,5'i, B segmentin yüzde 83,6'sı, A segmentin ise yüzde 94,9'u otomatik vitesliydi. Otomatik vites araçlar, tüm satışların yüzde 77,5 gibi ezici çoğunluğunu oluşturdu.