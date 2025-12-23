Türkiye'de En Çok Satan Otomobillerin Fiyatları 1 Ocak'tan Bugüne Nasıl Değişti?

Türkiye'de en çok satan otomobiller listesi az çok kesinleşmiş durumda. Kasım 2025 verilerine göre yılın şampiyonu, Renault Clio. Peki Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatları, 1 Ocak 2025'ten bugüne kadar nasıl değişti?

2025 yılı, Türkiye'deki otomotiv pazarı için yine oldukça hareketli geçti. Kredi faizlerinin yüksek olmasına rağmen rekor satış rakamlarına ulaşan firmalar, şu an oldukça keyifli durumdalar. Peki ya vatandaş?

Türkiye'de sıfır otomobil satın almak, sıradan vatandaş için oldukça zor. Elinde arabası olan vatandaş takas olasılığını değerlendirip bir şey yaparken arabası olmayan tüketici, ne yazık ki rahat rahat araba alamadı. Çünkü fiyatlar, hemen her ay yükseliş gösterdi. Peki Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin fiyatları 1 Ocak 2025'ten bugüne kadar nasıl değişti?

Ama önce: Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri?

Marka-Model 2025 satış adedi Renault Clio 42.565 Renault Megane 41.979 Fiat Egea Sedan 37.913 Toyota Corolla 30.923 Tesla Model Y 29.955 BYD Seal U 27.461 Togg T10X 25.623 Fiat Egea Cross 24.228 Toyota C-HR 22.181 Hyundai i20 20.774

Yukarıdaki tablo, Türkiye'de en uygun fiyata satılan otomobillerin daha çok tercih edildiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan; markalar tarafında da şaşırtan bir husus yok. Renault, Fiat ve Toyota gibi rüştünü ispatlamış firmalar, 2025'te Türkiye'de en çok satan markalar olarak kayıtlara geçmiş durumdalar.

Gelin şimdi bu otomobillerin 1 Ocak 2025 tarihindeki fiyatları ile bugünkü fiyatlarını karşılaştıralım.

Türkiye'de en çok satan 10 otomobilin fiyatı 1 Ocak'tan bugüne nasıl değişti?

Marka-Model 1 Ocak fiyatı 1 Aralık fiyatı Renault Clio 1.078.000 TL 1.536.000 TL Renault Megane 1.599.900 TL 1.699.000 TL Fiat Egea Sedan 944.900 TL 1.099.900 TL Toyota Corolla 1.463.000 TL 1.750.000 TL Tesla Model Y 1.866.203 TL 2.349.300 TL BYD Seal U 1.797.000 TL 2.358.000 TL Togg T10X 1.432.600 TL 1.862.000 TL Fiat Egea Cross 1.059.900 TL 1.149.900 TL Toyota C-HR 1.757.000 TL 1.995.000 TL Hyundai i20 1.085.000 TL 1.292.000 TL

Yaptığımız kontrollere göre Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin tamamında 2025 yılı için fiyat artışları yaşandı. Burada en dikkat çeken husus, Renault Clio'daki fiyat değişimi. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil, 1 Ocak'tan bugüne kadar yüzde 42,6 oranında zamlanmış durumda.

İşte en çok satılan otomobillerin fiyatlarının nasıl değiştiğini gösteren tablo:

Marka–Model Artış Tutarı Yüzdelik Artış Renault Clio 458.000 TL %42,6 Renault Megane 99.100 TL %6,2 Fiat Egea Sedan 155.000 TL %16,4 Toyota Corolla 287.000 TL %19,6 Tesla Model Y 483.097 TL %25,9 BYD Seal U 561.000 TL %31,2 Togg T10X 429.400 TL %30,0 Fiat Egea Cross 94.000 TL %8,9 Toyota C-HR 238.000 TL %13,6 Hyundai i20 207.000 TL %19,1

Peki siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 2025 yılında yaşanan fiyat değişimleri sizce normal mi değil mi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...