Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Türkiye'de En Çok Satan Otomobillerin Fiyatları 1 Ocak'tan Bugüne Nasıl Değişti?

Türkiye'de en çok satan otomobiller listesi az çok kesinleşmiş durumda. Kasım 2025 verilerine göre yılın şampiyonu, Renault Clio. Peki Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatları, 1 Ocak 2025'ten bugüne kadar nasıl değişti?

Türkiye'de En Çok Satan Otomobillerin Fiyatları 1 Ocak'tan Bugüne Nasıl Değişti?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2025 yılı, Türkiye'deki otomotiv pazarı için yine oldukça hareketli geçti. Kredi faizlerinin yüksek olmasına rağmen rekor satış rakamlarına ulaşan firmalar, şu an oldukça keyifli durumdalar. Peki ya vatandaş?

Türkiye'de sıfır otomobil satın almak, sıradan vatandaş için oldukça zor. Elinde arabası olan vatandaş takas olasılığını değerlendirip bir şey yaparken arabası olmayan tüketici, ne yazık ki rahat rahat araba alamadı. Çünkü fiyatlar, hemen her ay yükseliş gösterdi. Peki Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin fiyatları 1 Ocak 2025'ten bugüne kadar nasıl değişti?

Ama önce: Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri?

Başlıksız-1

Marka-Model 2025 satış adedi
Renault Clio 42.565
Renault Megane 41.979
Fiat Egea Sedan 37.913
Toyota Corolla 30.923
Tesla Model Y 29.955
BYD Seal U 27.461
Togg T10X 25.623
Fiat Egea Cross 24.228
Toyota C-HR 22.181
Hyundai i20 20.774

Yukarıdaki tablo, Türkiye'de en uygun fiyata satılan otomobillerin daha çok tercih edildiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan; markalar tarafında da şaşırtan bir husus yok. Renault, Fiat ve Toyota gibi rüştünü ispatlamış firmalar, 2025'te Türkiye'de en çok satan markalar olarak kayıtlara geçmiş durumdalar.

Gelin şimdi bu otomobillerin 1 Ocak 2025 tarihindeki fiyatları ile bugünkü fiyatlarını karşılaştıralım.

Türkiye'de en çok satan 10 otomobilin fiyatı 1 Ocak'tan bugüne nasıl değişti?

Başlıksız-1

Marka-Model 1 Ocak fiyatı 1 Aralık fiyatı
Renault Clio 1.078.000 TL 1.536.000 TL
Renault Megane 1.599.900 TL 1.699.000 TL
Fiat Egea Sedan 944.900 TL 1.099.900 TL
Toyota Corolla 1.463.000 TL 1.750.000 TL
Tesla Model Y 1.866.203 TL 2.349.300 TL
BYD Seal U 1.797.000 TL 2.358.000 TL
Togg T10X 1.432.600 TL 1.862.000 TL
Fiat Egea Cross 1.059.900 TL 1.149.900 TL
Toyota C-HR 1.757.000 TL 1.995.000 TL
Hyundai i20 1.085.000 TL 1.292.000 TL

Yaptığımız kontrollere göre Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin tamamında 2025 yılı için fiyat artışları yaşandı. Burada en dikkat çeken husus, Renault Clio'daki fiyat değişimi. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil, 1 Ocak'tan bugüne kadar yüzde 42,6 oranında zamlanmış durumda.

İşte en çok satılan otomobillerin fiyatlarının nasıl değiştiğini gösteren tablo:

Marka–Model Artış Tutarı Yüzdelik Artış
Renault Clio 458.000 TL %42,6
Renault Megane 99.100 TL %6,2
Fiat Egea Sedan 155.000 TL %16,4
Toyota Corolla 287.000 TL %19,6
Tesla Model Y 483.097 TL %25,9
BYD Seal U 561.000 TL %31,2
Togg T10X 429.400 TL %30,0
Fiat Egea Cross 94.000 TL %8,9
Toyota C-HR 238.000 TL %13,6
Hyundai i20 207.000 TL %19,1
ÖZEL İÇERİK: Rüya Gibi Özelliklere Sahip Ferrari 458 Italia'yı A'dan Z'ye İnceledik ÖZEL İÇERİK: Rüya Gibi Özelliklere Sahip Ferrari 458 Italia'yı A'dan Z'ye İnceledik
Elektrikli Otomobil Sahiplerinin En Çok Yaptıkları Hatalar! Elektrikli Otomobil Sahiplerinin En Çok Yaptıkları Hatalar!

Peki siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 2025 yılında yaşanan fiyat değişimleri sizce normal mi değil mi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

Araba Togg Tesla Elektrikli Araba Renault Toyota Hyundai Fiat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Bir YouTuber, Plastik Bir Şişenin İçinde Yıldırım Oluşturmayı Başardı [Video]

Bir YouTuber, Plastik Bir Şişenin İçinde Yıldırım Oluşturmayı Başardı [Video]

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim