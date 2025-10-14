En Dayanıklı Telefonlar: Su ve Toz, Bu Telefonlar İçin Hiçbir Şey!

Suya, toza ve darbelere karşı en dayanıklı akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalı bu modeller, ekstrem koşullarda bile hayatta kalmayı başarıyor.

Akıllı telefonlarda tasarım ne kadar önemliyse dayanıklılık da o kadar kritik hâle geldi. Günümüz telefonları yalnızca şık değil; aynı zamanda suya, toza ve darbelere karşı testlerden geçen teknik cihazlar hâline dönüştü. Özellikle saha, inşaat veya doğa koşullarında çalışan kullanıcılar için “tank gibi” modeller gerçek bir kurtarıcı oluyor.

Peki bu dayanıklılığı kim belirliyor? IP sertifikaları ve askeri dayanıklılık testleri (MIL-STD-810H), bir telefonun çevresel zorluklara karşı dayanma seviyesini resmî olarak tanımlıyor. Gelin bu sertifikaların ne ifade ettiğine ve hangi modellerin bu sınavları başarıyla geçtiğine bakalım.

Telefonlarda dayanıklılık nasıl ölçülür?

Bir akıllı telefonun dayanıklılığı üç temel test sistemiyle ölçülür:

Sertifika türü ve kapsamı Örnek değer Anlamı IP (Toz ve suya dayanıklılık) IP68 / IP69K Suya dayanır, toz geçirmez MIL-STD-810H (Askeri test) Düşme, titreşim, sıcaklık ABD Savunma Bakanlığı standardı Corning Gorilla Glass / Sapphire Shield (Ekran camı direnci) Victus, Sapphire Çizilme ve darbelere karşı ek koruma

Bu standartların kombinasyonu, bir telefonun gerçek saha koşullarında nasıl performans göstereceğini belirler. Mesela IP68 suya ve toza karşı mükemmel koruma sunarken, IP69K yüksek basınçlı sıcak suya bile dayanabilir. MIL-STD-810H ise cihazın sıcaklık, nem, titreşim ve düşme testlerinden geçtiği anlamına gelir.

En dayanıklı telefonlar:

Sonim XP10

Özellik Değer Sertifikalar IP68 / IP69K / MIL-STD-810H Ekran Camı Gorilla Glass Victus Düşme Dayanımı 1,5 m beton Çalışma Sıcaklığı -20°C / +55° C Ekstra 1 ton basınca dayanıklı gövde

Aşırı koşullarda görev yapan kurtarma ekipleri için geliştirilen Sonim XP10, dayanıklılığın endüstri standardını temsil ediyor. IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarıyla su, toz ve 1,5 metrelik düşmelere karşı koruma sunuyor. -20°C ila +55°C arasında sorunsuz çalışabiliyor.

Kyocera DuraForce Ultra 5G

Özellik Değer Sertifikalar IP68 / MIL-STD-810H / HazLoc Ekran Camı Sapphire Shield Düşme Dayanımı 1,5 m beton Ekstra Eldivenle kullanım, yüksek sesli hoparlör

Kyocera DuraForce Ultra 5G, özellikle saha çalışanları ve askeri personel için üretilmiş. Safir cam ekranı, düşmelere karşı neredeyse çizilmez bir koruma sunuyor. Patlayıcı ortamlara uygun HazLoc sertifikasıyla da dikkat çekiyor.

Cat S62 Pro

Özellik Değer Sertifikalar IP68 / IP69 / MIL-STD-810H Ekran Camı Gorilla Glass 6 Düşme Dayanımı 1,8 m çelik yüzey Ekstra Termal kamera, güçlendirilmiş gövde

İnşaat ve madencilik sektörlerinin gözdesi olan Cat S62 Pro, 1,8 metre yükseklikten çeliğe düşmeye dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Ayrıca FLIR termal kamerası, profesyonel kullanım için benzersiz avantajlar sunuyor.

Ulefone Armor 26 Ultra

Özellik Değer Sertifikalar IP68 / IP69K / MIL-STD-810H Ekran Camı Gorilla Glass 5 Düşme Dayanımı 1,5 m Ekstra Dev batarya, özel hoparlör modülü

Ulefone Armor 26 Ultra, “dayanıklılık” dendiğinde akla gelen en ekstrem modellerden biri. 15.600 mAh’lık dev bataryası, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarıyla birleşerek cihazı tam anlamıyla bir “taş” hâline getiriyor.

AGM Glory Pro

Özellik Değer Sertifikalar IP68 / IP69K / MIL-STD-810H Ekran Camı Gorilla Glass Düşme Dayanımı 1,2 m Ekstra Gece görüş kamerası, 110 dB hoparlör

Ekstrem soğuklarda bile performansından ödün vermeyen AGM Glory Pro, -40°C sıcaklıklarda bile çalışabiliyor. IP69K ve MIL-STD-810H standartlarının yanında termal ve gece görüş kamerası da barındırıyor.

Samsung Galaxy XCover 7

Özellik Değer Sertifikalar IP68 / MIL-STD-810H Ekran Camı Gorilla Glass Victus+ Düşme Dayanımı 1,5 m Ekstra Çıkarılabilir pil, NFC, 5G desteği

Samsung’un profesyonellere özel serisi olan XCover 7, çıkarılabilir bataryasıyla modern akıllı telefonlar arasında istisna yaratıyor. Günlük kullanımda şıklık ve dayanıklılığı bir arada sunuyor.

Motorola Defy (2021)

Özellik Değer Sertifikalar IP68 / MIL-STD-810H Ekran Camı Gorilla Glass Victus Düşme Dayanımı 1,8 m Ekstra Kompakt tasarım, uygun fiyatlı "rugged" segment

Motorola Defy, kompakt yapısına rağmen IP68 ve MIL-STD-810H standartlarına sahip. Suya ve toza dayanıklı gövdesiyle günlük kullanımda sağlamlığı ön planda tutuyor.

“Dayanıklı telefon” ibaresi pazarlama malzemesi olmaktan çıkalı çok oldu. Gerçek dayanıklılık, IP ve MIL-STD testleriyle belgelenmiş cihazlarda başlıyor. Bu listedeki modeller, yalnızca zorlu ortamlarda değil; yıllarca sorunsuz hizmet verebilecek donanımıyla da fark yaratıyor.

Peki siz olsanız bu modellerden hangisini tercih edersiniz? Veya sizin favori dayanıklı telefonunuz hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz.