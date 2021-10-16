Taraftar token piyasasına yoğunlaşmaya başlayan Türk takımlarının token’lar aracılığıyla elde ettikleri en az seviyedeki gelir ve yatırımcılarına kazandırdıkları para açıklandı. Listenin başında Galatasaray Fan Token (GAL) yer alıyor.

Tüm dünya genelinde Socios öncülüğünde başlayan taraftar token (fan token) çılgınlığı, ülkemize de fazla zaman geçmeden giriş yaptı. Taraftarların tuttukları takımları desteklemelerini ve çeşitli özel fırsatlara sahip olabilmelerini sağlayan token’lar, Socios’un yanı sıra Bitci, Icrypex ve Paribu gibi yeri borsalarla da hayatımızda yer edindi.

Kulüplerin fan token piyasasına atılmaları, kendilerine yeni bir gelir kapısı da sağlamış oldu. Öyle ki ülkemizde bu işe girişen kulüplerin büyük çoğunluğu kâr elde etmeyi başardı. Peki, hangi takımın fan token’ı yatırımcısına daha çok kazandırdı? Şu anda en fazla piyasa hacmine sahip olan fan token hangisi? Gelin, detaylara bakalım.

Takımların token’lardan elde ettiği gelir en az 450 milyon TL:

Dünya.com tarafından aktarılan bilgilere göre Türk futbol kulüpleri, fan token’lar aracılığıyla kendilerine en az 450 milyon TL’lik gelir sağlamayı başardı. Token’ların yanı sıra Galatasaray, NFT’ye adım atan ilk takım olarak sattığı ve satışlarının tamamlanması beklenen NFT’lerle yalnızca NFT’ler üzerinden toplamda 43 milyon TL’yi aşkın gelir elde edecek.

Yatırımcısına en fazla kazandıran token, Galatasaray Fan Token oldu:

Fan token yatırımcılarının en çok kazandığı token, Galatasaray Fan Token oldu. Galatasaray Fan Token (GAL), 10 TL’lik fiyatla halka arz edilmişti. Token’ın günümüzdeki değeriyse 75 TL’nin üzerinde. Token’ın halka arzdan bu yana yaptığı getiri, %650’nin üzerine çıkmış durumda. Galatasaray Fan Token, şu anda 267 milyon TL’yi aşkın piyasa hacmine sahip.

Galatasaray, günümüzde dolaşımdaki arz farkına rağmen ezeli rakibini de ardında bıraktı:

GAL, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin fan token’ı Fenerbahçe Fan Token’ı (FB) da ardında bırakmayı başardı. 15 ve 30’ar TL’lik iki farklı tipte token’la halka arz edilen FB, günümüz verilerine göre 67 TL’den işlem görüyor. Bu da token’ın yaklaşık %430 - %120 oranında değerlendiğini gösteriyor. Fakat token’ın piyasa değeri, Galatasaray’ın ardında kalıyor. FB, 145 milyon TL’lik piyasa hacmine sahip.

GAL dolaşımdaki arz: 3,5 milyon

3,5 milyon FB dolaşımdaki arz: 2,4 milyon

Fenerbahçe geleceğe oynuyor:

Fenerbahçe’nin fan token’ının günümüzdeki piyasa hacmi 145 milyon TL olsa da Fenerbahçe, bir yanıyla diğer fan token’lardan ayrılıyor. Socios ile anlaşma yapan diğer takımların aksine Fenerbahçe, Paribu’yla anlaşma yapmıştı. Socios ile yapılan anlaşmalar 5 yılı kapsıyorken Paribu ve Fenerbahçe arasındaki anlaşma, 25 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor.

Ayrıca şu anda kilitli olan FB token’ların açılma tarihleri de büyük önem taşıyor. 15 TL’den satılan kilitli token’ların kilitleri 15 Mayıs 2022’de açılmaya başlayacak ve 15 ay boyunca her ay 1,33 milyon adet token piyasaya girecek. 15 ay sonunda kilidi açılmış token sayısı 20 milyona ulaşacak. Bu da şu anki durumundaki hesaplamayla Fenerbahçe’nin piyasa hacmi açısından dünya sıralamasında ilk sırada yer almasını sağlıyor. Fakat gelecekteki durumu ancak bekleyerek görebileceğiz.

Diğer takımların fan token'larında durum: