Bugüne Kadar Çıkan En Garip 7 İşletim Sistemi

Günümüzde fazla sayıda işletim sistemi yaygın kullanılmasa da bugüne kadar çıkış yapan sayısız işletim sistemi bulunuyor. İşte bu içeriğimizde bu işletim sistemlerinin en gariplerini sıralayacağız.

Bilgisayar kullanıcılarının çok büyük çoğunluğu, işletim sistemleri hakkında çok fazla düşünmeye yeltenmezler. Kullanıcılar için işletim sistemleri, satın alınan bilgisayarla gelir ya da elle kurulur ve bundan ötesi yoktur ancak işletim sistemleri yalnızca bunlarla sınırlı değil.

Bugün piyasada günümüz kullanıcılarının tercih edebileceği birkaç büyük işletim sistemi bulunuyor ancak bu işletim sistemlerinin dışında adını hiç kimsenin duymadığı bazı işletim sistemleri de var. Üstelik bunların birkaçı oldukça garip. İşte işletim sistemi hakkındaki düşüncelerinizi değiştirme olasılığı olan en garip 7 işletim sistemi.

1. Collapse OS:

Collapse OS’un geliştiricisi Virgil Dupras, dünyanın sona yaklaştığı ve bu evrede insanların bilgisayarlara ihtiyaçları olacağı düşüncesiyle yola çıktı ve bir işletim sistemi geliştirdi. Virgil’in geliştirdiği işletim sistemi Z80 kernel’e ve birçok cihaza yüklenebilen çeşitli programlara sahip. İşletim sisteminde bulunan kernel, 5 kilobayt bile değil. Yukarıdaki görselin temsili olduğunu da ekleyelim.

2. AROS:

Bir zamanların efsanesi olan Commodore 64, tek renkli işletim sistemlerinin bulunduğu bir dönemde canlı renkler sunabiliyordu ancak bugün görebildiğimiz üzere bu bilgisayarlar artık kullanılmıyor. İşte bir grup Commodore 64 hayranı, Amiga işletim sistemini modern bilgisayarlara getirecek AROS isimli bu işletim sistemini geliştirdiler.

3. TRON:

Geçmiş ya da günümüz fark etmeksizin işletim sistemleri konusunda zirve olan isimleri bildiğimizi sanıyoruz. Peki daha önce hiç duymadığınız bir işletim sisteminin birçok donanımda çalıştığını biliyor muydunuz? Tokyo Üniversitesi’nden Dr. Ken Sakamura tarafından geliştirilen TRON, çeşitli donanımlarda çalışmak üzere yayınlandı. Bu işletim sistemi, 2003 yılında dünyanın en çok kullanılan işletim sistemiydi.

4. Red Star OS:

Kuzey Kore, dış dünyaya kapalı olmasıyla biliniyor ve bu durum ülkedeki her şeyi kapsıyor. Kuzey Kore’deki bilgisayarlar, Windows ya da macOS kullanmıyor; bunun yerine Red Star ya da Pulgŭnbyŏl işletim sistemlerini kullanıyor. Tabii bu işletim sisteminin kullanıcılarının gizliliğine pek de saygı duyduğu söylenemez.

5. Suicide Linux:

Günümüzde popüler olan birçok işletim sistemi, kullanıcı dostu olması ve sunduğu özelliklerle bugünkü başarılarına ulaştı ancak Suicide Linux, Linux’un sunduğu yazım hatası düzeltme özelliğini bambaşka bir yere taşıyor. Bu işletim sisteminde hatalı bir komut yazıldığı zaman sistem, diskinizde bulunan her şeyi siliyor.

6. Visopsys:

Visopsys, Andy McLaughlin tarafından geliştirilen bir işletim sistemi. Kendi işletim sistemi teorisi üzerine ders almaya başlayan Andy, bir anda kendi işletim sistemini oluşturmak üzere çalışmaya koyulmuş. Andy’nin yayınladığı işletim sistemi; birçok fonksiyona, modüle ve sürücüye sahip.

7. PonyOS:

My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir serisinin hayranı olan bir grup tarafından geliştirilen PonyOS, açık kaynaklı Linux işletim sistemi yerine Toaru üzerine kurulmuş. PonyOS, birçok açık kaynaklı programı ve aracı destekliyor. İşletim sistemi, açık pencereleri her işletim sistemi gibi yönetmenizi sağlamanın yanı sıra döndürmenize bile izin veriyor. Elbette bir de her yerde Pony’lerin olduğunu unutmamak gerek.

Garip işletim sistemlerini sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Windows'un temellerinin atıldığı Windows 1.0 hakkındaki içeriğimizi yukarıdan inceleyebilirsiniz. Benzer içerikleri sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.