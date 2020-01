Tasarımıyla Baş Döndüren Tarihin En Güzel 15 Otomobili

Autocar, gelmiş geçmiş en güzel otomobiller listesi yayınladı. Listede Jaguar'dan Lamborghini'ye, Jaguar'dan Ferrari'ye çok sayıda otomobil devi var. Autocar benzer bir listeyi 18 yıl önce de yayınlamıştı.

Listeler, top 10’lar, 20’ler, 30’lar… Yeni ürünler ve hizmetler piyasaya sürüldükçe, listelerin de yenileri yapılmaya başlandı. 18 yıl önce “Gelmiş Geçmiş En Güzel 100 Otomobil” listesi yapan Autocar da, yeni modellerin ve yeni şirketlerin piyasaya çıkışının ardından yeni bir liste yayınladı.

İşte Autocar’ın Gelmiş Geçmiş En Güzel 100 Otomobil listesinin ilk 15 sırasında yer alan araçlar:

15. Ford GT40 (1966)

Henry Ford II’nin Enzo Ferrari'den intikamı. Üretiminin üzerinden 40 yıl geçse de hâlâ zamanının ötesinde bir araç. Üstelik başrollerini Matt Damon ve Christian Bale'in paylaştığı yeni film Ford v Ferrari'de de yeniden ortaya çıktı.

14. Citroën DS19 (1955)

Yaşı 60 yılın üzerinde, ancak alternatif mühendisliği ve biçimi sayesinde hâlâ çalışıyor.

13. Ferrari GTO (1962)

Etkili, heykel gibi, kullanışlı ve daha nicesi... Ferrari'nin yüksek hassasiyetli V12 motoruyla birlikte.

12. Bugatti Type 57 Atlantic (1938)

Saçmalık derecesinde güzel. Aradığınız sanatı tekerleklerinde bulabilirsiniz.

11. Ferrari 275 GTB (1964)

Ferrari GT'nin görünüm ve tarz olarak saflaştırılmış bir versiyonu. Detaycı olmayan, incelikli Pininfarina çizgileri şaşırtıcı etkilerini gizliyor.

10. Mercedes 300SL Gullwing (1954)

Bugün bize tuhaf gelse de, ilk çıktığında saatte 290 kilometre azami hızıyla insanları büyülemişti. Düşük tavanı, kapıları, mücevhere benzeyen radyatör ızgarası da cabası...

9. Aston Martin Vanquish (2001)

Yıllardır tasarımlarda model olarak kullanılan bir otomobil. Gördüğüm anda ne olduğunu anladığımız ve Aston Martin'i neden sevdiğimizi hatırladığımız model.

8. Aston Martin DB4 GT Zagato (1962)

Feltham, Newport Pagnell ve Gaydon... Hepsi güzel Aston'lar ürettiler, Milan'daki Zagato'nun ürettiği Aston da bunlardan biri.

7. AC Cobra 289 (1962)

Yüksek performanslı görünen ve müthiş performanslara sahip bir otomobil.

6. Alfa Romeo 8C 2900 (1935)

Müsrif bir şekilde uzun, uzun yola çıkacak lokomotifler gibi. Üstelik tam da böyle bir özelliğe sahip.

5. Porsche 911 (1963)

Küstahlık derecesinde güzel. Lüks ön kanatlarındaki güzellik, yan camlardan arka farlara giden çizgileri saymıyoruz bile...

4. Ferrari 288 GTO (1984)

Hâlâ Ferrari'nin en güzel orta motorlu otomobili. 308’lerden ve 246 Dino'dan bile iyi.

3. Ferrari 250 GTO SWB (1959)

Bu Ferrari V12'nin her çizgisi, her kıvrımı, her kesimi bir anlam taşıyor.

2. Lamborghini Miura (1970)

Alçak, geniş ve lükse düşkün... Aerodinamik tarafından lekelenmemiş bu süper otomobil 50 yıla yakın bir süredir nefes kesmeyi sürdürüyor.

1. Jaguar E-Type Series 1 Coupé (1961)

Birincilik ödülü Jaguar E-Type'a gidiyor. Hafifçe aralanmış dudaklar gibi radyatör ızgarası, uzun ve güçten şişkinleşmiş motor kapağı, cam farlar... Mükemmel bir tasarım değil, ama bundan daha şehvetlice güzel olan başka bir otomobil yok.