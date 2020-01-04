2019'da 'Yılın Otomobili' Ödülünü Kazanan 6 Araba

Bu yazımızda pick-up'tan SUV'ye ve elektrikli araca kadar 2019 yılı boyunca farklı otoriteler tarafından ‘Yılın Otomobili’ olarak seçilmiş 6 farklı arabayı listeleyeceğiz. Gelin tüm bu araçlara hep birlikte göz atalım.

Her yıl Business Insider ve Motor Trend gibi birçok yayıncı ve şirket, 'Yılın Otomobili' ödülü için farklı araçları seçiyor. Bu yılın listelerinde ise Jaguar I-PACE ve Lamborghini Urus gibi üst düzey otomobiller vardı. Chevrolet Corvette; Motor Trend ve Detroit Free Press’te toplamda iki kez aday gösterildi ve her ikisinde de 'Yılın En İyi Otomobili' seçildi.

Elbette listedeki tüm adaylar lüks otomobillerden oluşmuyordu. Bu noktada pick-up kamyonet olan RAM 1500, Business Insider’dan ‘Yılın Otomobili’ ödülünü alırken Mazda 3 ise ‘Yılın Kadın Otomobili’ ödülüne layık görüldü. Dilerseniz şimdi 2019 yılında ödül kazanmış olan diğer araçlara daha yakından bakalım.

1. RAM 1500

‘Yılın Otomobili’ olarak seçtiği RAM 1500’ü “Günümüzde satışa sunulan en konforlu sürüş ve kışkırtıcı tasarıma sahip tam boyutlu pick-up” sözleriyle tanıtan Business Insider, aynı zamanda 2019 yılı boyunca kullandıkları tüm General Motors, Ford veya Fiat Chrysler araçlarının içinden en iyisinin RAM 1500 olduğunu da belirtiyor.

2. Lamborghini Urus

2019 Robb Report Yılın Otomobili kazananı olan Lamborghini Urus, altı sürüş modu ve aerodinamik olarak optimize edilmiş sürüş ve yol tutuşu nedeniyle 'sınıfına meydan okuyan' ilk süper SUV olarak lanse ediliyor. Araçta 4,0 litrelik çift turbo V-8 bir motorun yanı sıra 650 beygir gücü bulunuyor. Tam bir canavar olan araç, 0'dan 100'e yalnızca 3,6 saniyede ulaşırken maksimum hızı ise 305 km/sa.

3. 2020 Chevrolet Corvette

2020 model Corvette’in tasarımı hakkında konuşan Detroit Free Press, araçtaki ikonik ışıklar ve çamurluklar hâlâ olsa da otomobilin 'hayal edilenden daha iyi olduğunu' söylüyor. Yalnızca Free Press ödülüyle kalmayan Chevrolet Corvette, aynı zamanda Motor Trend tarafından da ‘Yılın Otomobili’ olarak seçildi.

4. Jaguar I-PACE

Listedeki tek elektrikli otomobil olan Jaguar I-PACE, Dünya Otomobil Ödülleri’nde üç farklı şampiyonluk kazandı: 2019 Dünyada Yılın Otomobili, Dünyada Yılın En İyi Çevreci Otomobili, Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili. Dünya Otomobil Ödülleri’nde bir otomobil, aynı yıl ilk kez üç kategoride ödül kazandı ve araç, 24 ülkeden 86 otomotiv yazarından oluşan bir panelde seçildi.

5. Mazda 3

30 farklı ülkeden kadın jürilerin katılımıyla 2019 Dünyada Yılın Kadın Otomobili ödülüne layık görülen araç Mazda 3 oldu. Girdiği kıyasıya rekabette Audi E-Tron, Tesla Model 3 ve BMW 3 serisi gibi rakiplerini alt etmeyi başaran Mazda 3, her zamankinden daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesiyle de dikkatleri çekmeyi başardı.

6. Toyota GR Supra

Toyota GR Supra; 335 beygir gücü, şıklığı ve çevikliği sayesinde Esquire tarafından ‘Yılın Otomobili’ olarak seçildi. Esquire’a göre spor arabaların herkes için olması gerekiyor ve tam 21 yıl aranın ardından gelen yeni Supra bunu sağlıyordu.

Farklı otoriteler tarafından ‘Yılın Otomobili’ olarak seçilen araçları derlediğimiz listemizin burada sonuna geliyoruz. Bu ve bunun gibi içeriklere ulaşmak için bizi takipte kalabilirsiniz.