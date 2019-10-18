Karşınızda Dünyanın En Hızlı 3D Yazıcısı: HARP

Günümüzdeki 3D yazıcılar, ufak bir objeyi yaparken bile saatler harcıyorlar ancak Northwestern Üniversitesi'nin geliştirdiği HARP isimli yazıcı, insan boyutundaki objeyi birkaç saat içerisinde yazdırabiliyor.

3D yazıcıların yaygınlaşmasıyla bu teknoloji giderek gelişmeye devam ediyor. Artık istediğimizde evimize sokabileceğimiz kadar küçük boyutlara ulaşan bu özel yazıcıların en olumsuz yönü ise yazdırma sürelerinin oldukça uzun olması fakat bir yazıcı var ki yazdırma süresi hem diğer yazıcılara göre kısa hem de boyut olarak daha büyük.

HARP (High-Area Rapid Printing) ismi verilen bir yazıcı, bir metrekare ve 4 metre yükseklikte yazdırma alanına sahip. Yazıcıyı özel kılan en önemli noktası ise yalnızca birkaç saat içinde insan boyutunda bir objeyi üretebiliyor olması. Yazıcı, dikey olarak saatte yarım metre yazdırabiliyor. Sahip olduğu bu hız, HARP’ı dünyanın en hızlı yazıcısı yapıyor.

Yazıcı, hızlı baskının yanında sağlamlığıyla da öne çıkıyor:

HARP, Northwestern Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilmiş. Yazıcı, iş büyük parçalara ya da bir sürü küçük parçayı aynı anda yazdırmaya gelince oldukça elverişli bir seçenek oluyor. Tabii araştırmacılar, 3D yazıcılarda karşılaşılan en büyük problemlerden birini de bu yazıcıyı yaparken çözmüşler: yazıcının ısınması.

Günümüzdeki reçine bazlı 3D yazıcılardaki en büyük sıkıntı, yazıcıların çok fazla ısı üretmesidir. Cihaz ne kadar hızlı baskı yaparsa ve nesne ne kadar büyükse sıcaklığın önüne o derece geçilemez. Bunun sonucunda basılan nesne deforme olabilir veya kırılabilir.

Isınmaya karşı bulunan çözüm, sıvı teflon olmuş:

Northwestern Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yazıcıların ısınma sorununu 'sıvı teflon’ adını verdikleri yapışmaz bir sıvı kullanarak aştılar. HARP, dikey olarak hareket eden bir plaka üzerinde reçineyi sertleştirmek için ultraviyole ışık yansıtıyor. Sıvı teflon, ultraviyole ışığın yansıtıldığı yerin üzerinden akıyor ve ısıyı düşürüyor. Yani yazıcı hâlâ ısı üretmeye devam ediyor ancak araştırmacılar bu ısıyı ortadan kaldırabilecek kolay bir yöntem buldular.

HARP, büyük parça üretimi konusunda da devrimsel bir niteliğe sahip. Günümüzdeki 3D yazıcılar büyük parçaları üretebiliyor ancak üretilen parçalar, baskının ardından kumlanmak zorunda kalıyor. HARP’ın bastığı parçalar ise böyle bir şeye gerek duymadan basımın ardından kullanılabiliyor.