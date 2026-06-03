Honda’nın Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Jazz e:HEV, HR-V e:HEV, ZR-V e:HEV, Prelude e:HEV ve CR-V e:HEV yer alıyor. HR-V’de kampanyalı fiyatlar dikkat çekerken, Prelude e:HEV’in 2026 model yılı fiyatı 5.500.000 TL olarak paylaşıldı.

Honda, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın listesinde hibrit motorlu Jazz e:HEV, HR-V e:HEV, ZR-V e:HEV, Prelude e:HEV ve CR-V e:HEV modelleri yer alıyor.

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Bu içerikte Honda’nın Haziran 2026 güncel fiyatlarını, 2025 ve 2026 model yılına göre sunulan versiyonlarını ve kampanyalı fiyat bilgilerini bir araya getirdik. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Honda fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Jazz e:HEV 2.380.000 TL - HR-V e:HEV 2.544.000 TL 2.389.000 TL ZR-V e:HEV 4.970.000 TL - Prelude e:HEV 5.400.000 TL - CR-V e:HEV 6.160.000 TL -

Jazz e:HEV fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5L Hibrit Crossstar, Otomatik (2025) 2.380.000 TL - 1.5L Hibrit Crossstar, Otomatik (2026) 2.525.000 TL -

Jazz e:HEV, Honda’nın kompakt hibrit modellerinden biri olarak şehir içi kullanımda pratiklik arayan kullanıcılara hitap ediyor. Crossstar donanımıyla listelenen model, otomatik şanzımanlı hibrit yapısı ve kompakt gövde karakteriyle günlük ulaşım odaklı bir seçenek sunuyor.

Jazz e:HEV opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

HR-V e:HEV fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5L Hibrit Elegance, Otomatik (2025) 2.544.000 TL 2.389.000 TL 1.5L Hibrit Advance, Otomatik (2025) 2.675.000 TL - 1.5L Hibrit Elegance, Otomatik (2026) 2.659.000 TL 2.389.000 TL 1.5L Hibrit Advance, Otomatik (2026) 2.810.000 TL 2.730.000 TL

HR-V e:HEV, kompakt SUV formunu hibrit motor yapısıyla birleştiren modeller arasında yer alıyor. Elegance ve Advance donanımlarıyla listelenen araçta Haziran 2026 döneminde kampanyalı fiyatlar özellikle Elegance versiyonunda dikkat çekiyor.

HR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

ZR-V e:HEV fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Advance, Otomatik (2026) 4.970.000 TL -

ZR-V e:HEV, Honda’nın SUV ürün gamında daha üst konumda yer alan hibrit seçeneklerinden biri olarak listeleniyor. Advance donanımı ve otomatik şanzıman yapısıyla sunulan model, geniş kullanım alanı ve hibrit sürüş beklentisini birlikte arayan kullanıcılara hitap ediyor.

ZR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Prelude e:HEV fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Advance, Otomatik (2025) 5.400.000 TL - 2.0L Hibrit Advance, Otomatik (2026) 5.500.000 TL -

Prelude e:HEV, Honda’nın Haziran 2026 listesinde “Yeni” ibaresiyle öne çıkan modellerinden biri oldu. Hibrit motorlu ve otomatik şanzımanlı yapısıyla listelenen model, markanın ürün gamında daha özel ve sportif karakterli bir seçenek olarak konumlanıyor.

Prelude e:HEV opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CR-V e:HEV fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Advance, Otomatik (2026) 6.160.000 TL -

CR-V e:HEV, Honda’nın SUV ürün gamındaki büyük ve hibrit seçeneklerinden biri olarak Haziran 2026 listesinde yer alıyor. Advance donanımıyla sunulan model, aile kullanımı, uzun yol konforu ve daha geniş yaşam alanı beklentilerine yönelik bir alternatif oluşturuyor.

CR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Honda Türkiye